Stadt Luzern Volksinitiative soll die Määs auf dem Inseli retten Die Luzerner Herbstmesse soll auf dem Inseli bleiben. Nachdem bereits eine Petition eingereicht wurde, wollen Bürgerliche nun mit einer Initiative für deren Verbleib kämpfen.

Impressionen von der Määs auf dem Inseli in Luzern. Archivbild: Roger Rüegger

Der Widerstand gegen das Aus der Lozärner Määs auf dem Inseli wächst: Ein Komitee aus Politik, Wirtschaft und privaten Personen hat die Volksinitiative «Die Määs muss auf dem Inseli bleiben!» lanciert und am Montag bei der Stadtkanzlei zur Vorprüfung eingereicht, heisst es in einer Mitteilung. Am Initiativkomitee beteiligt sind neben SVP, FDP und Mitte, unter anderem die IG Luzerner Herbstmesse und Märkte, Gastro-Region Luzern sowie die City-Vereinigung Luzern. Die Initiative fordert, dass die Määs weiterhin an ihrem traditionellen Standort auf dem Inseli durchgeführt werden kann. Zudem soll das Ein- und Umsteigen in Cars «beim attraktiven, begrünten Inseli» weiterhin möglich sein.

Auslagerung ist keine Option

Auf ein grünes Inseli soll demnach nicht verzichtet werden. Das Initiativkomitee verlangt jedoch vom Luzerner Stadtrat, sein Versprechen auch fünf Jahre nach der Inseli-Initiative einzuhalten: Dass die Herbstmesse sowie mehrere Haltekanten für Reisecars auf dem Inseli bleiben können. Beidem erteilte der Stadtrat kürzlich eine Absage, weil es nicht mit der Umsetzung eines grünen Inselis vereinbar sei. Das Initiativkomitee sei «nicht bereit, den einseitigen Entscheid des Stadtrats zu akzeptieren», heisst es in der Mitteilung. Auch sei es keine Option, die Määs in eine Nachbargemeinde auszulagern – wie es Emmen vorschlägt – oder auf die Haltekanten zu verzichten.

Erst vergangenen Donnerstag kam es im Luzerner Stadtparlament zu einer emotionalen Diskussion über den Määs-Standort und die Versprechen des Stadtrats. Ausserdem hat die Mitte Stadt Luzern bereits eine Petition mit 3300 Unterschriften eingereicht, die ein Verbleib der Määs auf dem Inseli fordert. (bev)