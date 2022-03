Stadt Luzern Wegen Bauarbeiten kommt es im Gebiet Fluhmühle zu Strassensperrungen Aufgrund des Ausbaus der Kantonsstrasse kommt es ab dem 14. März zu Umleitungen.

Beim Ausbau der Kantonsstrasse im Gebiet Reussbühl in Luzern beginnt die zweite Bauphase. Dafür werden im Bereich Grenzweg-Fluhmühle-Lindenstrasse ab Montag, 14. März, temporäre Strassensperrungen nötig, wie der Kanton mitteilt.

Das Gebiet Fluhmühle in der Stadt Luzern. Bild: Kanton Luzern

Die Lindenstrasse Süd wird vom 14. März bis August gesperrt. Der Stollbergrain wird vom 21. März bis am 20. Mai für Personenwagen und LKW gesperrt. Auf dem Fluhmühlerain gilt vom 21. März bis am 14. April ein Einbahnverkehrsregime. Die Einfahrt wird nur ab der Kantonsstrasse möglich sein.

Bei den Arbeiten würden die einmündenden Seitenstrassen an die neue Situation und Lage der Kantonsstrasse angepasst. Die Sperrungen seien nötig, um einen raschen Bauablauf und die Sicherheit zu gewährleisten. Umfahrungen via Fluhmühlerain, Udelbodenstrasse und Luzernerstrasse respektive Lindenstrasse Nord würden vor Ort signalisiert, so der Kanton. Für den Velo- und Fussverkehr würden sichere Wege durch die Baustellen bereitgestellt. (std)