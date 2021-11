Stadt Luzern Weihnachten in der Leuchtenstadt: Hier können Sie in Weihnachtsstimmung schwelgen Der Verein Weihnachten in Luzern gibt Tipps für Weihnachtsmärkte und Adventsaktivitäten – wahlweise mit Schlittschuhen, Musik oder Glühwein.

Seit dem Freitag ist auch Rudolfs Weihnachten wieder auf dem Inseli anzutreffen. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 28. November 2019)

Nur noch wenige Tage und dann liegt wieder Weihnachtsduft in der Luft. Auch in der Stadt Luzern ist wieder viel los auf Weihnachtsmärkten und Adventsveranstaltungen. Der Verein Weihnachten in Luzern kündigt ein buntes Programm an:

Live on Ice (25. November, 18 Uhr) Der Verein Weihnachten in Luzern und Luzern Tourismus laden die Bevölkerung anlässlich der Eröffnung von «Live on Ice» herzlich zu einem vorweihnachtlichen Abend auf den Europaplatz mit Eisshows des Eisklub Luzern, dem Einzug der Lozärner St. Niklausgesellschaft sowie Vertretern der Winteruniversiade ein. Die Eisbahn «Live on Ice» des Licht- und Eventkünstlers Gerry Hofstetter und von Luzern Tourismus, die dieses Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum feiert, steht anschliessend bis zum 2. Januar 2022 für die Bevölkerung zum kostenlosen Schlittschuhlaufen und Geniessen zur Verfügung.



Weitere Informationen und Buchung unter www.luzern.com/weihnachtsfuehrung.

