Stadt Luzern Weniger Fehlalarme, mehr nicht dringende Einsätze: So sieht die Statistik der Feuerwehr für 2020 aus Bei Bränden und Unfällen wurden im Jahr 2020 13 Personen und 7 Tiere aus lebensbedrohlichen Notlagen gerettet.

(zgc) Die Berufs- und Milizfeuerwehr der Stadt Luzern hat gemäss Medienmitteilung im vergangenen Jahr insgesamt 965 Einsätze bewältigt – 97 weniger als im Vorjahr (siehe Grafik).

Übersicht Tätigkeitsbericht Leistung 2016 2017 2018 2019 2020 Veränderung zum Vorjahr Einsätze alarmmässig 558 591 609 611 590 –21 davon Fehlalarme (aber Ausrücken Berufsfeuerwehr oder Teile der Milizfeuerweh) 280 279 281 265 241 –24 Einsätze nicht dringend (Tierrettungen/-bergungen sowie technische Einsätze als Pikettdienst für Tiefbauamt) - - - 192 224 32 Einsätze geplant (Bereitschafts- und Wachdienste) 273 292 283 259 151 –108 Einsätze total 831 883 892 1062 965 –97 Einsatzstunden total (inkl. Berufsfeuerwehr) 12'169 14'121 12'566 11'267 9273 –1994

Zu den spezielleren Einsätzen gehörten 2020 etwa:

Dachstockbrand an der Luzernerstrasse

Überschwemmungen nach intensivem Regen mit Schwerpunkt im Würzenbachquartier

Ölunfall auf dem Vierwaldstättersee

Rettung eines Rollstuhlfahrers aus steilem Gelände

Brand dreier Autos an der Villenstrasse

Rettung eines Rindes aus einer Güllengrube.

Bei medizinischen Notfällen hat die Feuerwehr zu Gunsten des Rettungsdienstes mit der Autodrehleiter 22 Patientenrettungen ausgeführt.

Trotz Pandemie zusätzliche Aufgaben erfolgreich gemeistert

«Dank einem umfassenden Pandemie-Schutzkonzept war die Einsatzbereitschaft und Einsatzleistung der Feuerwehr Stadt Luzern nie eingeschränkt», sagt Feuerwehrkommandant Theo Honermann. Im Gegenteil: Während der ersten Pandemiewelle im Frühling 2020 entlastete die Feuerwehr zusätzlich während dreier Wochen rund um die Uhr den Rettungsdienst 144 vom Luzerner Kantonsspital mit qualifizierten Fahrerinnen und Fahrern. Diese leisteten 126 Notfalleinsätze. Die Berufsfeuerwehrleute leisteten zusätzlich rund 140 freiwillige Einsätze als sogenannte «First Responder» bei Herzkreislaufstillständen: Als ehrenamtlicher «First Responder» wird man vom Sanitätsnotruf 144 aufgeboten, um bei einem Notruf betreffend Herzkreislaufstillstand als Ersthelfer die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes zu überbrücken. Damit können die Überlebenschancen der betroffenen Personen deutlich verbessert werden.

Lösch- und Rettungsboot ist früher im Einsatz

«Trotz dem Fokus auf die Pandemie konnten wir viele Fortschritte in den laufenden Projekten und Vorhaben der Feuerwehr erzielen», sagt Theo Honermann. Besonders erfreulich war die Zustimmung des Grossen Stadtrats für die Beschaffung des neuen Lösch- und Rettungsbootes. Die Auslieferung erfolgt voraussichtlich früher als geplant, nämlich bereits Mitte statt Ende 2021.

Aktuell gehören zur Berufsfeuerwehr der Stadt Luzern 34 Frauen und Männer. In der Milizfeuerwehr sind 261 Frauen und Männer engagiert. Es melden sich viele junge Leute von sich aus bei der Feuerwehr und zeigen Interesse am Feuerwehrdienst. Es bestehen deshalb aktuell keine Rekrutierungsprobleme, wie abschliessend in der Mitteilung steht.