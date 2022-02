Stadt Luzern Zwei Autos kollidieren auf dem Hallwilerweg – Polizei sucht Zeugen Am Donnerstagabend sind auf dem Hallwilerweg in Luzern zwei Fahrzeuge seitlich zusammengeprallt. Der Unfallhergang ist unklar.

Eine Autofahrerin war am Donnerstag um 22.15 Uhr in der Stadt Luzern auf der linken Fahrspur vom Kasernenplatz in Richtung Pilatusplatz unterwegs, als hinter ihr eine Lenkerin nach der Lichtsignalanlage am Hallwilerweg auf die Busspur wechselte. Aus unbekannten Gründen kam es anschliessend zu einer seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge, teilt die Luzerner Polizei mit. Beim Unfall wurde niemand verletzt.

Die Angaben der beteiligten Autofahrerinnen gehen auseinander. Die Luzerner Polizei sucht deshalb Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben. Hinweise werden gebeten an die Telefonnummer 041 248 81 17. (fmü)