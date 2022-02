Stadt Luzern Zwei grosse Regenrückhaltebecken für das Gebiet Steghof Um die Kanalisation zu entlasten, werden im Gebiet Steghof zwei neue Regenrückhaltebecken geplant. Die beiden Becken sollen zusammen über 3 Millionen Liter Wasser fassen. Um das Projekt zu realisieren, hat der Stadtrat einen Kredit über 13,1 Millionen Franken beantragt.

Bei sehr starken Regenfällen ist das Kanalisationsnetz im Gebiet Steghof regelmässig überlastet und das Wasser kann nicht mehr abfliessen, was zu Überschwemmungen sowie Schäden an Gebäuden führt. Nun soll das Problem mit zwei Regenrückhaltebecken gelöst werden. Diese sollen beim Schulhaus Moosmatt und vis-à-vis vom Neubad entstehen, wie es in einer Medienmitteilung der Stadt Luzern heisst. Für die beiden Becken beantragt der Stadtrat beim Stadtparlament einen Kredit über 13,1 Millionen Franken. Das Parlament debattiert voraussichtlich am 7. April 2022 darüber. Der Kredit wird über die Spezialfinanzierung Siedlungsentwässerung finanziert.

In Violett das Becken Eschenstrasse und in Blau das Becken Moosmatt inklusive Zu- und Abflüssen. Grafik: Stadt Luzern

Regenrückhaltebecken Moosmatt

Beim Spielplatz neben dem Schulhaus ist das Regenrückhaltebecken Moosmatt geplant. Bild: Google Maps

Das Regenrückhaltebecken Moosmatt soll 33 Meter lang, 21 Meter breit und 5,5 Meter tief werden. Das Becken möchte man gleich zusammen mit dem Erweiterungsneubau der Schulanlage Moosmatt erstellen und soll 1,25 Millionen Liter Wasser fassen. Bei starkem Regen wird das Wasser aus dem Einzugsgebiet Allmend und Breitenlachenstrasse im Becken aufgefangen. Das Becken ist so dimensioniert, dass es nur bei einem Regenereignis, welches statistisch gesehen alle fünf Jahre vorkommt, voll wird. Bei einem vollen Becken würde dann möglichst viel Wasser über Fruttstrasse, Brünigstrasse und Werkhofstrasse abgeleitet werden. Der Baustart für das Regenrückhaltebecken Moosmatt ist gemäss Stadt Luzern im Herbst 2024.

Regenrückhaltebecken Eschenstrasse

Direkt neben dem Neubad ist das Regenrückhaltebecken Eschenstrasse geplant. Bild: Google Maps

Das Regenrückhaltebecken vis-à-vis dem Neubad an der Eschenstrasse soll 57 Meter lang, 9 bis 18 Meter breit und 6 Meter tief werden. Das Becken soll unter dem Freigleis entstehen. Es soll insbesondere die Kanalisation auf der Achse Bleicherstrasse, Himmelrichstrasse, Moosstrasse entlasten. Mit einem Speichervolumen von 1,8 Millionen Liter Wasser ist es gemäss der Medienmitteilung eines der grössten Becken seiner Art in der Stadt Luzern. Die Umsetzung soll ab 2024 erfolgen. (sfr)