Stadt prüft den Bau eines unterirdischen Parkhauses am Pilatusplatz Eine Flanierzone auf der Obergrundstrasse? Der Luzerner Stadtrat verfolgt die Pläne für eine neue Verkehrsführung am Pilatusplatz weiter. Allerdings will er den geäusserten Bedenken wegen des Parkplatzabbaus Rechnung tragen. Er prüft den Bau eines unterirdischen Parkhauses.

(pd/jvf) Am Pilatusplatz stehen Sanierungsarbeiten für den Krienbachkanal sowie eine Wasserleitung an. Der Luzerner Stadtrat nutzt diese Arbeiten, um eine neue Verkehrsführung rund um den Pilatusplatz zu prüfen. Die eine Variante sieht vor, dass der Abschnitt der Obergrundstrasse bei der Stadtverwaltung in eine Flaniermeile umgewandelt wird, der Verkehr soll auch stadtauswärts über den Hallwilerweg geführt werden. Während der Bauarbeiten wird der erwähnte Abschnitt der Obergrundstrasse ohnehin gesperrt. Die andere Variante sieht ein Regime mit nur leichten Änderungen vor. (wir berichteten).

So könnte die Verkehrsführung am Pilatusplatz bald aussehen. (Visualisierung: Stadt Luzern)

Nachdem der Stadtrat seine Pläne Ende November bekanntgegeben hat, wurden Rückmeldungen bei Kanton, Verkehrsverbund, Anwohnern und Kommissionen eingeholt. Insgesamt 32 Personen oder Institutionen haben eine Stellungnahme abgegeben. Die Rückmeldungen seien mehrheitlich positiv gewesen, heisst es in einer Mitteilung. Aufgrund dieser Konsultation hat der Stadtrat entschieden, das Projekt «Y-Lösung» mit autofreier Obergrundstrasse zwischen Hotel Anker und Hirschengraben weiterzuverfolgen.

Parkhaus soll wegfallende Parkplätze kompenisieren

Allerdings will er den Bedenken wegen des Parkplatzabbaus Rechnung tragen. Via Machbarkeitsstudie wird geprüft, ob wie die wegfallenden Parkplätze an der Obergrundstrasse kompensiert werden können. Von den 46 öffentlichen Parkplätzen würde nur eine Handvoll bestehen bleiben. Betroffen wären insbesondere das Gewerbe und Dienstleistungsunternehmen rund um den Pilatusplatz. Eine Variante sieht ein neues, unterirdisches Parkhaus unter der Obergrundstrasse vor. Diese Studie soll alle relevanten Fragen betreffend Realisierung, Zu- und Wegfahrt, Kapazität, Anschluss ans Strassennetz sowie Einfluss auf die Nutzungsqualität der verkehrsberuhigten Zone beantworten.

Bis Mitte 2020 soll auf Grundlage der Ergebnisse entschieden werden, welches der beiden Projekte – «Y-Lösung» oder nur leicht angepasstes Verkehrsregime – der Stadtrat befürwortet. Die Vorarbeiten für die Sanierung des Krienbachkanals werden bereits im Sommer und Herbst 2019 beginnen und zu Anpassungen der Verkehrsführung rund um den Pilatusplatz führen. Der Baustart für das Strassenprojekt «Y-Lösung» würde frühstens 2023, eher aber zwischen 2024 und 2026 erfolgen.