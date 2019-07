Stadt-Ticker Luzern: Junge SVP gegründet +++ Bodum bricht Schweigen

Freitag, 5. Juli – 16:56 Uhr

Junge SVP Stadt Luzern gegründet

(pd/std) Kürzlich ist die Junge SVP Stadt Luzern gegründet worden, wie diese mitteilt. Man freue sich darauf, aktiv zu werden und mit der SVP zusammen zu arbeiten. Präsident der Stadtluzerner JSVP ist Stefan Aletz. Die SVP war zuletzt in der Stadt die einzige grosse Partei ohne Nachwuchsorganisation. An den Kantonsratswahlen traten CVP, FDP, Grüne, SP und auch die GLP mit einer Jungparteien-Liste an.

Freitag, 5. Juli – 16:32 Uhr

Joergen Bodum bricht sein Schweigen

(stp) Nachdem die wegen Hausfriedensbruchs verurteilte Journalistin Jana Avanzini das Urteil weiterzieht, meldet sich nun Joergen Bodum über seinen Anwalt zu Wort. Ihm gehört die 2016 besetzte Luzerner Villa. Mehr dazu

Freitag, 5. Juli – 15:23 Uhr

Farbe auf Theaterplatz wird entfernt

(pd/stg) Die Farbe auf dem Strassenbelag zwischen dem Luzerner Theater und der Theaterbox wird Mitte Juli entfernt. Grund: Um das Kunstwerk für eine weitere Spielzeit bereitzustellen und die Verkehrssicherheit für Velofahrer zu garantieren, wären Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten an der Belagsoberfläche notwendig. Mehr dazu

Freitag, 5. Juli – 11:47 Uhr

Nachhaltigkeit: Teilnahme an Nationalem Forschungsprogramm

(fmü) Prof. Dr. Sebastian Heselhaus von der Universität Luzern kann im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramm 73 «Nachhaltige Wirtschaft: ressourcenschonend, zukunftsfähig, innovativ» sein Projekt durchführen. Es widmet sich den rechtlichen Aspekten bei der Bekämpfung von Lebensmittelverschwendung und der Förderung von Reparatur und Weiterverwendung von Produkten. Durch das mit 349’000 Franken an Bundesgeldern geförderten Projekts entstehen zwei Doktorarbeiten.

Professor Sebastian Heselhaus (links) mit den beiden im Rahmen des NFP-Projekts Doktorierenden Iva Stamenkovic und Philippe Stawiski vor dem Gebäude der Universität Luzern. (Bild: Markus Forte)

Freitag, 5. Juli – 10:47 Uhr

Zwei Migros-Läden im Würzenbach – fast nebeneinander

(hor) Die Migros Luzern übernimmt den Spar-Supermarkt an der Würzenbachstrasse und plant dort auf Februar 2020 eine neue Filiale. Die alte, nur 250 Meter davon entfernt, bleibt aber auch bestehen, wird jedoch verkleinert. Kunden wundern sich darüber. Mehr dazu

Freitag, 5. Juli – 09:54 Uhr

Regierungsrat Fabian Peter ernennt Peter Steiner

zum persönlichen Mitarbeiter

Peter Steiner (Bild: PD)

(fmü) Der neu gewählte Regierungsrat Fabian Peter, der am 1. Juli sein neues Büro in Luzern bezogen hat, hat Peter Steiner (69) in einem Teilzeitpensum zu seinem persönlichen Mitarbeiter ernannt. Das heisst es in einer Mitteilung. Steiner war als Geschäftsführer der FDP Kanton Luzern, der Entwicklungsgenossenschaft RegioHER und des Vereins Luzern Plus tätig. Während zwölf Jahren war er Mitglied im Kantonsrat. Seit rund 20 Jahren ist er als politischer Berater tätig und hat Abstimmungskampagnen organisiert und durchgeführt.



Donnerstag, 4. Juli – 13:47 Uhr

Pilatusstrasse vom 8. auf den 9. Juli 2019 teilweise gesperrt

(pd/jus) Der Abwasserkanal unter der Pilatusstrasse wird seit Mitte Mai saniert. Zum Abschluss der Arbeiten muss die Fahrbahn teilweise gesperrt werden. Von Montagabend, 8. Juli 2019 um 19.00 Uhr, bis Dienstagmorgen, 9. Juli 2019 um 8.00 Uhr, kann die Pilatusstrasse deshalb zwischen Bahnhofplatz und Viktoriaplatz beidseitig nur einspurig befahren werden. Zusätzlich sind während dieser Zeit die Abschnitte der Theater- und Hirschmattstrasse Richtung Hirschengraben für den Verkehr komplett gesperrt. In ihrer Mitteilung rät die Stadt den Verkehrsteilnehmenden, die Baustelle möglichst zu umfahren. In den Abend- und Morgenstunden des 8. auf den 9. Juli 2019 könne es zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Seit Mitte Mai wird der Abwasserkanal unter der Pilatusstrasse saniert. (Bild: Stadt Luzern)

Donnerstag, 4. Juli – 10:29 Uhr

Buvettestandplätze: In der Ufschötti kommt es zu einem Wechsel

(jus) Die Stadt Luzern hat drei Buvettestandplätze für die Jahre 2021 bis 2027 ausgeschrieben und vergeben. Für die «Buvette im Inselipark» und die «Volière beim Inseli» konnten sich die bisherigen Buvettenbetreiber gegen die Konkurrenz durchsetzen. Zu einem Wechsel kommt es dagegen bei der heutigen «Beach-Bar Ufschötti»: Das Team «Strandleben» hat den Zuschlag für sieben Jahre erhalten erhalten. Mehr dazu

Die Buvette im Inselipark bleibt, wo sie ist. Dort kann wie gehabt die sommerliche Abendstimmung genossen werden. (Bild: Roger Grütter, 13. Juli 2018)

Mittwoch, 3. Juli – 19:05 Uhr

Atelieraufenthalte in Belgrad ausgeschrieben

(pd/bev) Die Stadt Luzern schreibt zwei Atelieraufenthalte in Belgrad aus. Bis zum 30. September können sich Kunstschaffende aus der Stadt für einen sechsmonatigen Aufenthalt bewerben, teilt die Stadt mit. Das Atelier wird Kunstschaffenden kostenlos zur Verfügung gestellt, zudem entrichtet die Stadt einen monatlichen Beitrag an die Lebenshaltungskosten. Die Bewerbungsunterlagen finden Interessierte unter www.kulturfoerderung.stadtluzern.ch.

Mittwoch, 3. Juli – 19:02 Uhr

Neuer Dachverband für Luzerner Sportvereine

(pd/std) Die Sportvereine der Stadt Luzern verfügen neu über einen Dachverband. Der Verein Sportstadt Luzern wurde am Dienstag gegründet, wie dieser gestern mitteilte. Einstimmig als Präsident gewählt worden sei der ehemalige Luzerner Stadtpräsident Urs W. Studer. Bereits hätten sich 40 Vereine, die rund 11000 Mitglieder vertreten würden, im Dachverband organisiert. Dieser werde in den ersten drei Jahren mit 40000 Franken jährlich von der Stadt unterstützt.

Mit der Vereinsgründung sei eine über zweijährige Entwicklungsarbeit unter der Leitung von Stephan Zopfi (Spitzen Leichtathletik Luzern) abgeschlossen worden. «Der neue Verein soll sich an der IG Kultur ein Vorbild nehmen und mithelfen, dem Sport in der Stadt Luzern zu noch mehr Beachtung zu verhelfen», heisst es in der Mitteilung. Dieses Ziel soll mit einer professionell geführten Geschäftsstelle erreicht werden, die noch besetzt werden müsse.

Mittwoch, 3. Juli – 18:59 Uhr

Neuer Leiter für Katholiken

(pd/bev) Der 51-jährige Betriebsökonom und Theologe Stephan Müller wird neuer Geschäftsführer der Katholischen Kirchgemeinde der Stadt Luzern, wie diese mitteilt. Er tritt per 1. Januar 2020 die Nachfolge von Peter Bischof (64) an, der Mitte März in Pension geht. Zurzeit ist Stephan Müller Manager der Theologischen Fakultät der Universität Luzern. Er stammt aus Schaffhausen, wohnt in Hildisrieden, ist verheiratet und Vater von drei Kindern.

Mittwoch, 3. Juli – 18:57 Uhr

Neuer Geschäftsführer der St. Anna Stiftung

(pd/bev) Die Geschäftsleiterin der St. Anna Stiftung, Bernadette Schaller-Kurmann, geht Ende Jahr in Pension. Fabian Steinmann, ihr Nachfolger, tritt die Stelle per 1. November an. Steinmann (43) ist diplomierter Pflegefachmann HF, verfügt über ein Nachdiplomstudium MAS Management im Sozial- und Gesundheitsbereich und ist zurzeit Geschäftsführer des Alterszentrums Tschann in Buchrain. Er ist verheiratet, Vater zweier Kinder und wohnt in Ebikon.

Mittwoch, 3. Juli – 18:25 Uhr

Bundesfeier am 31. Juli in der Stadt

(rk) Jahrelang gab es am Nationalfeiertag keine zentrale Feier mehr in der Stadt Luzern. Erst 2017 fand auf Initiative der CVP erstmals wieder eine grössere Feier auf dem Europaplatz vor dem KKL statt – und zwar am Vorabend des Nationalfeiertags, am 31. Juli.

Die «Tradition» wurde 2018 weitergeführt und auch für dieses Jahr ist wieder eine Bundesfeier auf dem Europaplatz geplant. Sie startet am 31. Juli um 16 Uhr. Höhepunkt der Feier ist die Festrede von Bundeskanzler Walter Thurnherr. Organisiert wird die Feier vom Verein «31/07 Bundesfeier», bei dem die CVP weiterhin eine zentrale Rolle spielt, in Kooperation mit Luzern Tourismus, SGV und KKL. Weitere Informationen zur Bundesfeier in der Stadt Luzern auf www.bundesfeier-luzern.ch



Mittwoch, 3. Juli – 16:10 Uhr

Korintha Bärtsch und Noëlle Bucher treten als Grossstadträtinnen zurück

(pd/stp) Am 31. März wurden Korintha Bärtsch (35) und Noëlle Bucher (33) in den Luzerner Kantonsrat gewählt. Nun treten die beiden per Ende August von ihrem Amt als Grossstadträtinnen der Stadt Luzern zurück. Die Nachfolge der beiden Frauen ist noch nicht bekannt. Mehr dazu

Mittwoch, 3. Juli – 14:02 Uhr

Vier Passagiere verletzen sich bei Bremsmanöver eines VBL-Busses

(stp) Heute Morgen verletzten sich vier Personen bei einem abrupten Bremsmanöver eines VBL-Busses. Dies teilte die Luzerner Polizei mit. Der Unfall ereignete sich in der Einmündung zur Waldstätterstrasse in der Nähe des Bundesplatzes. Mehr dazu

Mittwoch, 3. Juli – 11:48 Uhr

Regierung erhöht Beitrag an PH Luzern um über zwei Millionen Franken

(stp) Der Hilferuf der defizitären Pädagogischen Hochschule Luzern zeigt Wirkung: Die Regierung erhöht ihren Beitrag ab 2020 um über zwei Millionen Franken. Zugleich fordert der neue Bildungsdirektor eiserne Disziplin. Mehr dazu

Mittwoch, 3. Juli – 11:18 Uhr

Swiss Olympic verlängert Qualitätslabel für Luzerner Sportschulen

(stp) Zwei Stadt-Luzerner Sportschulen wurden für weitere vier Jahre mit dem Label «Swiss Olympic Partner School» ausgezeichnet: die Kantonsschule Alpenquai sowie die Frei’s Talents School. Die Sportschule Kriens erhielt das Label ebenfalls. Die drei Schulen bieten Sporttalenten die Möglichkeit, Spitzensport mit einer schulischen Ausbildung zu vereinbaren. Mehr dazu

Mittwoch, 3. Juli – 11:07 Uhr

Decke des Luzerner Theaters muss komplett erneuert werden

(stp) Materialübermüdungen und eine überholte historische Befestigungstechnik haben den Deckenschaden im Luzerner Theater verursacht. Jetzt muss die ganze Decke entfernt und durch eine neue ersetzt werden. Mehr dazu

Mittwoch, 3. Juli – 09:50 Uhr

Nächtliche Sperrung der Kantonsstrasse

(lil) Vom 8. bis 31. Juli finden an der Reussthalmauer Bauarbeiten statt. Die über 100-jährige Stützmauer wird ersetzt. Aus Sicherheitsgründen wird die Kantonsstrasse jeweils von 21 Uhr bis 4:30 morgens gesperrt. Die Umleitung ist signalisiert. Genaueres finden Sie im Artikel.

Dienstag, 2. Juli – 13:14 Uhr

Der neue Strassenlärmkataster des Kantons Luzern zeigt auf, wie viel Lärm auf den Hauptverkehrsachsen entsteht. Teilweise ist die Lärmbelastung sehr hoch – insbesondere in der Stadt Luzern. Der Verkehrsclub der Schweiz kritisiert den Kanton deshalb scharf. Mehr dazu

Dienstag, 2. Juli – 11:35 Uhr

Stadtrat erteilt Zuschlag für Gesamtsanierung des Waldschwimmbads Zimmeregg

(stp) Die 50-jährige Littauer Badi befindet sich in einem schlechten Zustand. Nun soll sie bis im Juni 2022 saniert werden. Den Zuschlag für die Gesamtsanierung erhielt ein Team aus Zürich, Gossau und Rothenburg. Mehr dazu

Dienstag, 2. Juli – 11:00 Uhr

Brand an der Berglistrasse: Ursache geklärt

(stp) Am Montagmittag brannte in der Stadt Luzern der Dachstock eines Mehrfamilienhauses an der Berglistrasse (wir berichteten). Nun ist klar, was die Brandursache war. Mehr dazu

Dienstag, 2. Juli – 10:41 Uhr

Halter/Eberli angeln sich den Grossauftrag rund ums EWL-Areal

(stp) Das Siegerprojekt des Luzerner EWL-Areals steht fest: «Rotpol», von den beiden Baufirmen Halter/Eberli. Neben Wohnungen, Büros sowie dem Sicherheitszentrum mit Feuerwehr und Notrufzentrale ist auch ein öffentlicher Quartierplatz geplant. Mehr dazu

Dienstag, 2. Juli – 09:54 Uhr

Abtretender Suva-Chef Ernst Mäder nicht überzeugt von Negativ-Zinsen

(stp) Ernst Mäder hat als Suva-Finanzchef die Kapitalreserven der Unfallversicherung mehr als verdoppelt. Nun geht er in Rente. Im Interview äussert er sich zu Anlagestrategien und findet deutliche Worte zu Negativzinsen und Gesundheitskosten. Mehr dazu

Dienstag, 2. Juli – 09:47 Uhr

Erfolgreiche Luzerner Maturandinnen und Maturanden

(stp) Es ist vollbracht: 784 Luzerner Gymnasiastinnen und Gymnasiasten haben die Matura bestanden. Auf den ganzen Kanton gesehen liegt die Erfolgsquote bei 97,7 Prozent.

Auch die Abgängerinnen und Abgänger der Stadt-Luzerner Kantonsschulen waren in den meisten Fällen erfolgreich: Bestanden haben insgesamt 408 Personen, bei den Prüfungen durchgefallen sind 13. Mehr dazu

Dienstag, 2. Juli – 09:20 Uhr

Neuer Vorstand der Spitex Stadt Luzern nimmt Arbeit auf

(stp) Nachdem fast der gesamte Vorstand der Spitex Stadt Luzern ausgewechselt wurde, nimmt die neue Präsidentin nun Stellung zur Zukunft des Vereins. Über die Differenzen im alten Vorstand schweigt sie. Mehr dazu

Montag, 1. Juli – 15:18 Uhr

Tipps in der Handhabung mit Grills

(lil) Wer sich im Sommer gerne ein Stück Fleisch oder Vegiplätzli frisch vom Grill schmecken lässt, tut sich gut daran, die Tipps der Luzerner Polizei zum Umgang mit Einweg- und Gasgrills zu beherzigen. Auf einen brandgefahrenlosen Sommer!

Die Ufschötti in Luzern ist ein beliebter Grillplatz – weil es keine Feuerstellen gibt, bringen Grillfreunde ihre eigenen Grills mit. (Bild: Nadia Schärli, 17. Mai 2017)

Montag, 1. Juli – 11:22 Uhr

Brand im Dach an der Berglistrasse

(lil) Im Dach des Wohnhauses an der Berglistrasse 21b ist ein Brand ausgebrochen. Der stellvertretende Polizeikommandant nimmt Stellung: 13 Personen wurden evakuiert, der Brand hält sich hartnäckig, die Feuerbekämpfung erfolgt unter erschwerten Bedingungen. Mehr dazu im Artikel.

(Leserbild: Gianantonio Paravicini) (Bild: Nadia Schärli) (Bild: Nadia Schärli) (Bild: Nadia Schärli) (Bild: Chiara Stäheli) (Bild: Roman Hodel) (Bild: Nadia Schärli) (Bild: Nadia Schärli) (Bild: Chiara Stäheli) (Bild: Leserbild) (Bild: Leserbild) Die Berglistrasse 21b steht in Brand (oben links). (Quelle: Google Maps) Seit ca. 30 Minuten fahren Feuerwehrautos laufend zur Brandstelle. Es brennt immer stärker, berichtet die Leserin Rosa Appelt. (Leserbild: Rosa Appelt) (Quelle: Kanton Luzern, Grundbuchplan/Geoportal) (Bild: Leserbild) (Bild: Leserbild) (Bild: Leserbild) (Bild: Leserbild) 21 Bilder Feuer im Bruchquartier

Montag, 1. Juli – 11.02 Uhr

Metro-Initiative erhält vom Stadtrat eine Abfuhr

(zim) «Unrealistisch, unverhältnismässig und unnötig»: So lautet – nicht zum ersten Mal – das Fazit des Luzerner Stadtrats zur Metro-Idee. Er empfiehlt deshalb eine entsprechende Initiative abzulehnen. Zum Artikel

Montag, 1. Juli – 10.28 Uhr

Nichtschwimmer in kritischem Zustand aus Reuss geborgen

(zim) Am Samstag haben zwei Passanten einen 66-jährigen Nichtschwimmer aus der Reuss geborgen. Der Mann aus Sri Lanka befindet sich in einem kritischen Zustand. Die Luzerner Polizei verweist auf die Baderegeln der SLRG. Zum Artikel

Montag, 1. Juli – 8.09 Uhr

Riegelhäuschen am Pilatusplatz darf bleiben

(zim) Mit der Realisierung des Hochhauses am Pilatusplatz hätte die Spitalmühle, ein Fachwerkhaus aus dem 17. Jahrhundert, eigentlich verschoben werden sollen. Nun ist die Stadt von diesen Plänen abgerückt und das unter Denkmalschutz stehende Riegelhäuschen darf an seinem jetzigen Standort am Mühlebachweg 8 bleiben. Zum Artikel

Montag, 1. Juli – 7.47 Uhr

Landhockeyaner des Luzerner SC scheitern zweimal an Wettingen

(zim) Der Luzerner SC schafft in den Playoff-Finals nicht, die Vormachtstellung von Rotweiss Wettingen zu durchbrechen. In den Rückspielen sind die Männer beim 2:3 nahe dran, die Frauen verlieren auswärts 0:5. Zum Artikel

Montag, 1. Juli – 7.25 Uhr

Polizeikommandant und der ehemalige Kripo-Chef erneut vor Gericht

(zim) Heute müssen sich der Luzerner Polizeikommandant Adi Achermann und der ehemalige Kripo-Chef Daniel Bussmann ein zweites Mal vor Gericht verantworten. In Luzern berät das Kantonsgericht ab 8.30 Uhr als zweite Instanz zum zweiten Mal über den Fall. Dieses Mal gibt es ein Gutachten über die Frau, die sich beim Polizeieinsatz vom 8. und 9. März 2016 das Leben nahm. Hier geht's zur Live-Berichterstattung