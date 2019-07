Stadt-Ticker Luzern: Lieferwagen prallt in VBL-Bus +++ Sternwarte für partielle Mondfinsternis geöffnet

Dienstag, 16. Juli 2019 – 11:16 Uhr

(pd/spe) Am Montagabend kurz nach 22 Uhr ist auf der Baselstrasse ein führerloser Lieferwagen in einen Linienbus der VBL gerollt.

Dienstag, 16. Juli 2019 – 10:08 Uhr

Sternwarte Hubelmatt öffnet für partielle Mondfinsternis

(zfo/pd) In der Nacht auf Mittwoch kann von ganz Europa aus eine partielle Mondfinsternis beobachtet werden. Das Schauspiel beginnt in der Abenddämmerung kurz nach Mondaufgang um 22 Uhr und kann von der Sternwarte Hubelmatt (offen ab 22 Uhr) aus beobachtet werden. Die Verdunkelung wandert von links kommend über den oberen Bereich des Mondes, teilt die Astronomische Gesellschaft Luzern mit. Bis zum Maximum um 23.30 Uhr schiebe sich der Mond zu zwei Dritteln in den Kernschatten der Erde. Weitere Infos gibt es hier.

Montag, 15. Juli 2019 – 18:04 Uhr

Kritik an Plänen fürs EWL-Areal

(fmü) Die beiden Interessengemeinschaften Industriestrasse und Stadtentwicklung kritisieren die Pläne fürs EWL-Areal massiv. Das Raumprogramm sei überladen und zu wuchtig. Sie fordern den Stadtrat dazu auf, die Notbremse zu ziehen. Das ist weder nötig noch zweckmässig, sagt Umwelt- und Mobilitätsdirektor Adrian Borgula. Das Projekt sei sorgfältig ausgearbeitet und trage zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung bei.

Montag, 15. Juli 2019 – 17:13 Uhr

Ferienpass eingeläutet

(fmü) Heute Nachmittag wurde beim Schulhaus Säli in Luzern der Ferienpass mit einem Eröffnungsanlass gefeiert. Beim Schulhaus gibt es nun bis am 16. August ein Ferienpasszentrum mit Animationen, Aktivitäten und Ateliers. Weiter werden täglich mehrere Ausflüge durchgeführt. Informieren und anmelden kann man sich auf www.freizeit-luzern.ch. Die Bilder vom Anlass:

Mit einem Konfettiregen wird der Ferienpass eingeläutet. (Bild: Nadia Schärli, Luzern, 15. Juli 2019) Der Eröffnungsanlass steht ganz im Zeichen von Spiel und Spass. (Bild: Nadia Schärli, Luzern, 15. Juli 2019) Zuckerwatte darf hier natürlich nicht fehlen. (Bild: Nadia Schärli, Luzern, 15. Juli 2019) Hier hat sich eine lange Schlange gebildet. Worauf die Kinder wohl warten? (Bild: Nadia Schärli, Luzern, 15. Juli 2019) Unter Kindern wird auch geteilt. (Bild: Nadia Schärli, Luzern, 15. Juli 2019) Diverse Trottinetts und Dreiräder können ausprobiert werden. (Bild: Nadia Schärli, Luzern, 15. Juli 2019) Das Nostalgiekarussell war bei den Kindern sehr beliebt. (Bild: Nadia Schärli, Luzern, 15. Juli 2019) (Bild: Nadia Schärli, Luzern, 15. Juli 2019) Die Eröffnungsansprache (Bild: Nadia Schärli, Luzern, 15. Juli 2019) Sie sind auf Schienen unterwegs. (Bild: Nadia Schärli, Luzern, 15. Juli 2019) Dieser Löwe wird von den Kindern bestaunt. (Bild: Nadia Schärli, Luzern, 15. Juli 2019) Eine weitere Attraktion am Eröffnungsanlass: Der Buttomat. (Bild: Nadia Schärli, Luzern, 15. Juli 2019) Beim Buttomat muss der Hebel betätigt werden – mit Strecken klappt's. (Bild: Nadia Schärli, Luzern, 15. Juli 2019) 13 Bilder Der Ferienpass Luzern läuft wieder

Montag, 15. Juli 2019 – 14:25 Uhr

Baum soll vor Bau kommen

(fmü) Die Grünen fordern vom Luzerner Stadtrat einen griffigeren städtischen Baumschutz. Die Motionärinnen befürchten, dass im «Vergleich von Baumerhalt und Bauvorhaben häufig das Bauvorhaben höher gewichtet wird». Das Fällen alter Bestände sollte die Ausnahme sein. Das dem nicht so ist, wird aktuell bei einem Neubauprojekt im Quartier Dreilinden sichtbar. Mehr zur Motion lesen Sie hier.

Montag, 15. Juli 2019 – 11:17 Uhr

Grüne sorgen sich wegen tiefer Löhne am Luzerner Theater

(pd/avd) Der Stadtluzerner Grüne-Kantonsrat Urban Frye hinterfragt die Löhne am Luzerner Theater. In einer Anfrage an den Regierungsrat führt Frye aus, dass eine Tänzerin beim ersten Engagement 3700 Franken verdiene, was kaum mehr als dem Mindestlohn im Gastgewerbe entspreche. Auch nach über zehn Jahren Berufserfahrung verdiene ein festangestelltes Ensemblemitglied höchstens 5000 Franken im Monat – und das nach oft jahrelanger Ausbildung. Beim technischen Personal sei die Situation auch nicht besser, schreibt Frye.

Der Kanton habe hier eine Verantwortung, da das Theater jedes Jahr von Stadt und Kanton rund 20 Millionen Franken erhalte. Frye fragt darum den Regierungsrat unter anderem, ob die Entlöhnung ethischen Grundsätzen genügt.

Montag, 15. Juli 2019 – 09:31 Uhr

Saisoneröffnungstag des FC Luzern

(fmü) Am Sonntag feierte der FCL zusammen mit 2500 Fans auf der Allmend den Saisoneröffnungstag. 150 Kinder am LUKB Kids-Training freuten sich, mit den FCL-Profis trainieren zu dürfen. Dabei fiel vor allem Blessing Eleke auf, der als Showman die Kinder begeisterte.

Die besten Bilder vom Eröffnungstag:

Montag, 15. Juli 2019 – 08:05 Uhr

Vor verschlossenen Türen

(fmü) In der Kolumne «Stadtwärts» erzählt Jonas von Flüe, wie er eines Nachts beim Bahnhof Luzern Allmend/Messe vor verschlossenen Türen stand und wie er sich aus dieser misslichen Lage befreien konnte.