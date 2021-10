Luzerner Trottoir-Ticker Neuer Veloweg am Löwenplatz ++ «S' esch Marathon z' Lozärn» ++ September bricht (fast) den Velorekord Verblüffendes, Lustiges, Absurdes, Spannendes und Originelles: In diesem Ticker finden Sie ab sofort und regelmässig die etwas anderen Anekdoten, die im Grossraum Luzern zu reden geben.

12. Oktober – Velos erhalten viel mehr Platz an der Löwenstrasse

So sah es früher aus: Schmaler Velostreifen (rot) in der Mitte. Bild Google

Neu: Breiter Veloweg (weisse Streifen). Bild rk

Noch sind die Markierungen nur provisorisch. Doch die weissen Striche auf der frisch sanierten Löwenstrasse zeigen, was die Velofahrer hier künftig erwartet: Ein 2,5 Meter breiter Velostreifen in der Mitte der Fahrbahn Richtung Löwenplatz. Dies ist deutlich breiter als die bisherigen 1,5 Meter – und entspricht den neuen Velo-Standards der Stadt Luzern. Diese wurden Anfang 2021 in Kraft gesetzt. Die Löwenstrasse, deren Belag ohnehin dringend erneuert werden musste, ist die erste Strasse in der Stadt Luzern, auf der der neue Standard umgesetzt wurde. Die 2,5 Meter Breite sollen künftig auf Velohauptrouten zur Norm werden, wo immer es die Platzverhältnisse zulassen. Im Falle der Löwenstrasse wurde die überbreite Autospur (links) etwas verengt, während bei der Bus-/Abbiegespur (rechts) eine Parkverbotsfläche am Strassenrand aufgehoben wurde. So konnte der zusätzliche Platz für die Velos gewonnen werden. Der Hauptvorteil ist, dass sich Velos künftig gegenseitig überholen können. «So werden sichere Überholmanöver zwischen schnellen und langsamen Velofahrenden innerhalb des Velostreifens möglich», sagt Dario Buddeke, Projektleiter Mobilität beim städtischen Tiefbauamt.

Vor der Ampel am Löwenplatz wurde zudem ein sogenannter Velosack markiert: Dort können sich die Velos vor den wartenden Autos in Stellung bringen und bei Grün vor den Autos losfahren.

Bemerkenswert: Die Löwenstrasse gehört dem Kanton – und dieser tut sich bisweilen schwer mit Verbesserungen für den Veloverkehr. Im Falle der Löwenstrasse konnten sich Stadt und Kanton aber einigen – wohl auch, weil die breite Velospur ohne nennenswerte Abstriche für die übrigen Verkehrsteilnehmer umsetzbar war.

Velos haben genügend Platz zwischen Auto- und Busspur. Bild rk

12. Oktober – «S' esch»... nicht Määs, sondern «Marathon, z' Lozärn»

Normalerweise würden dieser Tage wieder die wohlvertrauten, immer gleichen Plakate in Luzern hängen. Doch die Määs ist bekanntlich ein weiteres Mal abgesagt.

Stattfinden tut hingegen der Swiss City Marathon Ende Oktober. Die Organisatoren haben ihre Werbung diesmal ausgerechnet an den Määs-Slogan angelehnt. Wohl nach dem Motto: Wenn die Chilbi schon nicht stattfinden kann, dann erweisen wir ihr wenigstens sprachlich die Ehre.

Ein Plakat des Swiss City Marathons beim Maihof-Schulhaus. Bild rk

12. Oktober – September 2021 bricht beinahe den Velorekord

Auf dem Schweizerhofquai waren im vergangenen Monat 218'831 Velos unterwegs. Dies hat die automatische Zählstelle ermittelt. Somit erreichte der September 2021 den zweithöchsten Wert seit Messbeginn vor zehn Jahren. Den Rekord hält nach wie vor der September 2020 (223'835 Velos). Das vergangene Jahr war ohnehin ein Rekordjahr und wird es vermutlich auch bleiben: Im Schnitt fuhren damals jeden Monat über 159'000 Velos über den Schweizerhofquai. Im laufenden Jahr liegt der Monatsschnitt bisher nur bei 157'000.

Die Velozählstation am Schweizerhofquai. Bild: Pius Amrein (4. Januar 2021)

11. Oktober – Friedhofstoiletten werden saniert

Die Fenster in dieser Toilette sind rund 90 Jahre alt. Bild: PD

Im Friedhof Friedental steht ein besonderes Sanierungsprojekt an: Die Stadt Luzern will die beiden WC-Räume in der «alten Halle Ost» erneuern. Besonderes Augenmerk gelte den Fenstern; sie seien Originale aus den 1930er-Jahren, wie es in der öffentlichen Planauflage heisst. Bei der energetischen Ertüchtigung müssten dabei denkmalpflegerische Auflagen eingehalten werden.

Darüber hinaus plant die Stadt Dämmungen gegen unbeheizte Räume und eine innenseitige Dämmung des Daches. Zudem soll eine Aussenluftwärmepumpe an der Nordfassade im Untergeschoss angebracht und eine kontrollierte Lüftung für die WC-Räume installiert werden. (sma)

9. Oktober – Riesen-Warteschlange vor der Schötzechilbi

Mit jedem 20er Bus aus der Stadt, der bei der Messe Luzern haltet, kommt am Samstagabend noch mehr Volk an die Schötzechilbi. «Es ist eine grosse Freude», sagt Mitorganisatorin Lisa Zanolla. Ein Rundgang auf dem Areal bestätigt es – die Leute wollen Chilbi-Feeling, auch wenn sie dafür ein gültiges Covid-Zertifikat benötigen. Gegen 21 Uhr warten sogar mehrere hundert Leute vor dem Eingang auf Einlass.

Lange Schlange vor der Schötzechilbi auf der Allmend. Bild: Roman Hodel (Luzern, 9. Oktober 2021)

Für viele von ihnen dürfte es allerdings knapp werden. Die Schötzechilbi ist heute Abend noch bis 22 Uhr in Betrieb, die Bahnen in der Halle 2 immerhin bis 23 Uhr – einzig die Musik wird in der letzten Stunde ausgeschaltet, aus Rücksicht auf die Nachbarn. Und dann geht's am Sonntag ab 11 Uhr weiter. Die Chilbi dauert bis am 17. Oktober.

Bisher ist der am Freitag eröffnete Anlass laut Lisa Zanolla ohne nennenswerte Zwischenfälle verlaufen. (hor)

Ticket ist für den Eintritt keines nötig – die Schlange führt zum Eingang, wo das Covid-Zertifikat gezeigt werden muss. Bild: Roman Hodel (Luzern, 9. Oktober 2021)

9. Oktober – So schmecken die amerikanischen Donuts

Falls Sie sich nach unserer Berichterstattung über die neue Filiale von Dunkin' Donuts in Luzern gefragt hatten, wie die süssen Kringel schmecken und ob sie im Vergleich mit anderen Donuts bestehen können: Die Redaktion von PilatusToday hat den Blindtest gewagt:

