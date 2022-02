Stadt Zug Rentner rammt mit Tesla Haus, Velofahrerin und Baum Irrfahrt in der Stadt Zug: Als ein Autofahrer aus einem Parkplatz fahren wollte, verlor er die Kontrolle über seinen Tesla.

Der Tesla nach der Irrfahrt in der Stadt Zug. Bild: Zuger Polizei

Am Mittwoch ist in der Stadt Zug ein Autofahrer verunfallt, als er aus einem Parkplatz rausfahren wollte. Beim Versuch, den Parkplatz «Bundesplatz» in der Stadt Zug zu verlassen, hat der 84-jährige Autofahrer die Kontrolle über sein Auto verloren. Sein Fahrzeug der Marke Tesla fuhr daraufhin unkontrolliert über die Alpenstrasse. Auf der gegenüberliegenden Seite prallte das Auto in eine Hausmauer, überquerte erneut die Alpenstrasse und prallte schliesslich in einen Baum, worauf das Auto zum Stillstand kam. «Bei dieser Irrfahrt kam es auch noch zu einer Kollision mit einer Velofahrerin», schreibt die Zuger Polizei.



Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und im Spital medizinisch untersucht. Der Führerausweis wurde dem Autofahrer zuhanden der Administrativbehörden (Strassenverkehrsamt) abgenommen.