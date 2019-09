Stadtbibliothek Luzern führt Selbstausleihe ein und öffnet zukünftig auch an Sonntagen Ab diesem Herbst öffnet die Stadtbibliothek ihre Türen auch an Sonntagen. Die neue Selbstausleihe macht es möglich — ohne zusätzlichen Personalaufwand.

(jb) Die Medien der Stadtbibliothek können zukünftig selbstständig ausgeliehen werden. Wie die Stadt Luzern mitteilt, stehen stehen dafür ab Ende September Automaten zur Verfügung.

Die Stadtbibliothek im Bourbaki Panorama. (Bild: Tom Stocker)

Diese Einführung gehe mit einer Entlastung des Personals einher: die zusätzlich verfügbaren Ressourcen können so andernorts eingesetzt werden. Deshalb öffne die Stadtbibliothek ihre Türen zukünftig auch an Sonntagen – zumindest im Winterhalbjahr.

Der Blick in den Kinderbereich aus der oberen Etage. (Bild: PD)

Jeweils von Ende Herbstferien bis anfangs Osterferien, immer von 10 bis 16 Uhr können die kalten Sonntage im Bourbaki Panorama im Obergeschoss verbracht werden.

Die erweiterten Öffnungszeiten seien aber nicht das einzige, was in Folge der Personalentlastung möglich wird. Besucherinnen und Besucher können sich auch auf sonntägliche Veranstaltungen und Aktivitäten für Gross und Klein freuen, heisst es in der Mitteilung weiter.