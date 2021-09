Stadthalle Sursee Messeveranstalter ziehen die Reissleine: Die Surwa 2021 ist abgesagt Die Messe von Ende Oktober in der Stadthalle Sursee findet dieses Jahr nicht statt. Grund sind Aussteller, die wegen des 3-G-Konzepts abspringen.

Die in der Stadthalle Sursee stattfindende Messe Surwa ist abgesagt. Dies teilte das Organisationskomitee am Mittwoch mit. Grund seien kurzfristige Absagen von Ausstellern. «Das OK war auf Kurs, die Halle bis zu 80 Prozent gut gebucht», heisst es in der Mitteilung. Nachdem das OK den Ausstellern mitteilte, dass die Messe aufgrund der wieder steigenden Fallzahlen nur mit dem Schutzkonzept 3G durchgeführt wird, seien die Absagen aber leider zu zahlreich gekommen.

Vor zwei Jahren war die Surwa-Welt noch in Ordnung: Schüler lernen beim Stand von Swiss Infosec den Beruf des Mediamatikers kennen.

Bild: Dominik Wunderli (Sursee, 6. September 2019)

Wie viele der rund 60 angemeldeten Aussteller sich zurückgezogen haben, gibt OK-Präsident Guido Eberhard auf Anfrage nicht bekannt. Es seien aber einige publikumswirksame Firmen darunter. Zudem hätten bei der Berufsinsel, die sich an angehende Lernende richtet, zwei von vier Ausstellern abgesagt. «Damit wäre rund die Hälfte eines unserer zentralen Elemente weggefallen.»

«Durchboxen bringt nichts»

Das OK bedauere den Entscheid sehr, vor allem, weil bereits Vorbereitungen von einzelnen Ausstellern in Angriff genommen worden seien. «Jetzt wäre der Zeitpunkt gekommen, finanzielle Verpflichtungen einzugehen. Nach den Absagen aber mussten wir uns eingestehen, dass ein ‹Durchboxen› der Surwa 2021 nichts bringt. Lieber stellen wir unseren Fokus auf die Zukunft», sagt Guido Eberhard.

Die Surwa hätte vom 28. bis 31. Oktober stattgefunden. Ein Datum für die nächste Messe werde zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert. Bei der letzten Durchführung der Surwa 2019 haben in der Stadthalle rund 100 Aussteller teilgenommen.