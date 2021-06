Stadtleben Treffpunkt für die Bevölkerung: Auf dem Bundesplatz in Luzern soll ein «Café Fédéral» entstehen Ein überparteiliches Komitee fordert mit einer Volksinitiative «mehr Lebensqualität auf dem verkehrsgeplagten Bundesplatz». Dem Komitee gehören prominente Luzerner Persönlichkeiten an.

Im stillgelegten Betriebsgebäude der städtischen Werke, das heute als WC-Häuschen dient, soll ein öffentliches Café eingerichtet werden. Das fordert eine Volksinitiative. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 17. Juli 2018)

Das stillgelegte Servicegebäude mitten auf dem Bundesplatz in Luzern, in dem sich heute ein öffentliches WC befindet soll in ein Café verwandelt werden. Das fordert eine Volksinitiative, die am Montag lanciert wurde. Zudem sollen die schattenspendenden Lindenbäume erhalten werden. Damit soll an diesem verkehrsgeplagten Ort mehr Lebensqualität geschaffen werden und ein neuer Treffpunkt für die Bevölkerung entstehen, betont das aus bekannten Luzerner Persönlichkeiten bestehende überparteiliche Initiativkomitee. Es stellte seine Pläne am Montagnachmittag vor Ort vor.

So soll das Café dereinst aussehen:

Visualisierung: cafe-federal.ch

Mit der Initiative in Form einer Anregung wird Luzerns Stadtrat dazu aufgefordert, «das städtebauliche Potenzial des ehemaligen Servicegebäudes zutage zu fördern und dessen architekturhistorischen Wert langfristig zu sichern». Die vergangenen Zeiten, die geschützte Architektur und der vibrierende Rhythmus der Stadt würden den Ort prägen und dem geplanten «Café Fédéral» seinen Charme verleihen, so die Initianten:

«Der kleine Grünplatz, gesäumt von Jahrhunderte alten Lindenbäumen, die zu Beginn des Sommers wunderbar blühen und duften, bietet Raum für Tische zum Verweilen, um Menschen zu treffen.»

Das Initiativkomitee wird angeführt von Adrian Schmid, einst grüner Luzerner Grossstadtrat und heute Präsident der Schweizer Demokratie Stiftung. Auch Rosie Bitterli, langjährige Kultur- und Sportchefin der Stadt Luzern und heute Präsidentin der Projektierungsgesellschaft Neues Luzerner Theater, gehört dem Komitee an, ebenso «Stadtkeller»-Besitzerin Julia Schwöbel sowie Toni Bucher (Verwaltungsratspräsident Pilatus Arena AG) und Birgit Aufterbeck (Verwaltungsratspräsidentin Luzerner Theater).

Eine ähnliche Idee gab es schon 2012

Ebenfalls Mitglied des Initiativkomitees ist der Luzerner Architekt Iwan Bühler. Er hatte schon 2012 die Idee, aus dem Servicegebäude und dem Plätzchen unter den Lindenbäumen ein öffentlich genutztes Café zu schaffen. Dieses soll je nach Jahreszeit rund 60 Gästen Platz bieten. Besonders starke Frequenzen im« Café Fédéral» erwarten die Initianten mittags und nach Feierabend, «wenn die Gäste eine kurze Auszeit von oder nach der Arbeit suchen».

Unterstützt wird das Volksbegehren auch vom Quartierverein Hirschmatt-Neustadt. Dieser hatte bereits 2017 ein Umdenken weg vom reinen Verkehrskreisel hin zu einer besseren Platzgestaltung gefordert. Dessen Co-Präsident Markus Schulthess betont: «Wir sehen die Initiative als ersten Schritt hin zu einem neuen Bundesplatz, welcher nicht nur dem Verkehr dient, sondern auch Nutzungen für Bewohnerinnen und Bewohner sowie Gäste der Stadt Luzern zulässt.»

Baukultureller Wert soll erhalten bleiben

Adrian Schmid erinnerte daran, dass Luzern mit Architekten wie unter anderen Armin Meili und Albert Zeyer schweizweit bedeutende Exponenten der Moderne hervorgebracht habe. Das von Carl Griot & Sohn stammende Servicegebäude am Bundesplatz sei ein letzter Zeuge dieser Zeit.

Das alte Servicegebäude am Bundesplatz. Bild: cafe-federal.ch

Die Umnutzung in ein Café erfordert bauliche Anpassungen. Ein sanfter Umbau des sich heute in einem desolaten Zustand befindenden Gebäudes soll den prägenden architektonischen Charakter erhalten und stärken.

«Das Instrument der Volksinitiative ermöglicht den Stadtluzerner Stimmberechtigten nicht nur über die langfristige Sicherung dieser baukulturellen Trouvaille der Moderne zu entscheiden»

, betonte Adrian Schmid. «Konkret können sie die Stadt Luzern als Eigentümerin beauftragen, mit einer Betreiberorganisation einen langjährigen Baurechtsvertrag abzuschliessen.» Eine zu gründende Rechtspersönlichkeit soll später den Betrieb des Café Fédéral garantieren und die Umnutzung finanzieren.

Die für das Zustandekommen der Initiative notwendigen 800 Unterschriften müssen bis zum 18. August gesammelt werden.