Stadtluzerner Seniorenhilfe «Gutscheine für selbstbestimmtes Wohnen» zieht positive Zwischenbilanz Seit zwei Jahren führt die Stadt Luzern die «Anlaufstelle Alter», im Rahmen welcher das Projekt «Gutscheine für selbstbestimmtes Wohnen» lanciert wurde. Eine erste Zwischenbilanz fällt positiv aus.

(lil) «Die ‹Anlaufstelle Alter› hat sich seit ihrem Start im Januar 2018 erfolgreich als niederschwellige Beratungs- und Triagestelle für ältere Menschen in der Stadt Luzern positioniert», schreibt die Stadt am Donnerstag in einer Mitteilung. Im Zentrum des Angebotes für Seniorinnen und Senioren stünden Fragestellungen rund um Gesundheit, Wohnen und Finanzen.

Im Herbst 2018 wurde indes das auf zunächst vier Jahre befristete Pilotprojekt «Gutscheine für selbstbestimmtes Wohnen» lanciert. Im Rahmen dieses Programms werden Unterstützungsleistungen an ältere Menschen ausgerichtet, damit sie weiterhin selbständig in ihrer gewohnten Umgebung wohnen können. Die Ziele sind:

Die Lebensqualität erhöhen und den Eintritt in stationäre Einrichtungen verzögern. Personen mit mangelnden finanziellen Mitteln davor bewahren, frühzeitig in stationäre Einrichtungen ziehen zu müssen. Entlastung der pflegenden Angehörigen.

Positive erste Bilanz

Nun liegt ein erster Zwischenbericht vor: Bis Ende 2019 kam es bei der Anlaufstelle Alter zu über 600 Kontakten, aus denen 326 Beratungen erfolgten. In 48 Fällen wurde ein Gutschein für selbstbestimmtes Wohnen gewährt, die meisten davon für Unterstützung im Haushalt und verbesserte Infrastruktur in der Wohnung. Bis Ende 2019 wurden total 43'100 Franken für Gutscheine eingesetzt.

Die Erfahrung mit der Vergabe der Gutscheine sei positiv, wie die Stadt in der Mitteilung weiter schreibt: Die erwarteten Wirkungen seien erreicht worden und die unbürokratische direkte Vergabe der Gutscheine habe sich als wirksam herausgestellt. Weiter positiv ist, dass sich die Gutscheine auf vielseitige Weise einsetzen lassen.