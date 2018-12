Stadtluzerner stimmen am 31. März übers Budget 2019 ab Gegen das Budget der Stadt Luzern hat die SVP das Referendum ergriffen. Die Abstimmung darüber findet gleichzeitig mit den Kantons- und Regierungsratswahlen statt. Robert Knobel

Die SVP hat per Postulat gefordert, dass der Abstimmungstermin so früh wie möglich angesetzt wird - konkret am 31. März, gleichzeitig mit den Gesamterneuerungswahlen im Kanton. Das Postulat wurde im Stadtparlament überwiesen.