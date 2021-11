Postsendungen Luzernerinnen und Luzerner sollen «Stopp-Werbung-Kleber» von der Stadt erhalten Der Luzerner Stadtrat will keinen Systemwechsel, wenn es um Papierwerbung im Briefkasten geht. Trotzdem will er die Gegner von Werbung unterstützen.

Wer keine Werbung will, klebt heute einen Kleber mit «Stopp! Bitte keine Werbung» auf den Briefkasten. GLP-Grossstadtrat Daniel Lütolf möchte diese Praxis ändern. Mittels Postulat fordert er einen Systemwechsel: Statt eines Klebers, der Werbung verbietet (sogenanntes Opt-out-Verfahren), solle ein Kleber angebracht werden, der explizit Werbung erwünscht (Opt-in). In allen kleberlosen Briefkästen soll dann keine Werbung landen. Lütolf erhofft sich dadurch eine Einsparung von rund 500 Tonnen Altpapier pro Jahr.

Ist ein entsprechender Kleber drauf, darf eigentlich keine Werbung in den Briefkasten. Symbolbild: Nicole Nars-Zimmer

Der Luzerner Stadtrat lehnt das Postulat ab, wie er in seiner Antwort schreibt. Das Opt-out-System werde von der Post schweizweit angewandt. Sie sei auf eine nationale Regelung angewiesen. Auch bezweifelt er, ob ein Systemwechsel in der Stadt Luzern rechtlich durchsetzbar wäre, da die Wirtschaftsfreiheit eingeschränkt würde. Darüber hinaus stützt er sich auf die Argumentation des Bundesrats zu einer analogen Motion auf Bundesebene: Dieser erachtet den Nutzen eines Systemwechsels als fraglich, weil er in keinem vernünftigen Verhältnis zum Aufwand stehe. Die heutige Praxis mit dem Stopp-Werbung-Kleber sei einfach und zielführend.

Niedrige Umweltbelastung durch Altpapier

Nicht zuletzt sei die Altpapiereinsparung wohl nicht so hoch, wie von Lütolf vorgerechnet, schreibt der Stadtrat. Ein Grossteil der Werbung werde jeweils Zeitungen und Zeitschriften beigelegt, die auch beim Opt-in-Verfahren im Briefkasten landen würde. Zudem erwartet der Stadtrat, dass Papierwerbung durch die Digitalisierung immer unattraktiver wird. Und schliesslich sei die Umweltbelastung durch die hohe Altpapiersammelquote von schweizweit 82 Prozent relativ niedrig.

Heute sind rund 50 Prozent aller Briefkästen in der Schweiz mit einem Stopp-Kleber versehen, in der Stadt Luzern sogar 73 Prozent. Deshalb will der Stadtrat trotz Ablehnung des Postulats Massnahmen zur Stärkung des heutigen Systems prüfen. Konkret will er zusammen mit einem städtischen Versand – beispielsweise mit dem Abfallkalender – allen Haushalten einen Stopp-Werbung-Kleber zukommen lassen. «Damit soll die Schwelle weiter gesenkt werden, den Verzicht auf Werbung zu deklarieren», so der Stadtrat.