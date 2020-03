Quiz Beat Züsli oder Martin Merki: Wer hats gesagt? Am 29. März stimmt die Bevölkerung ab, ob Beat Züsli (SP) Stadtpräsident von Luzern bleibt oder Martin Merki (FDP) neuer Stapi wird. Zeigen Sie im Quiz, ob Sie die beiden Politiker auseinanderhalten können.

Am Dienstagabend hatten Beat Züsli und Martin Merki auf Einladung unserer Zeitung einen öffentlichen Auftritt am LZ-Podium. Thema: Wer wird am 29. März neuer Stadtpräsident?

Martin Merki (FDP, links) und Beat Züsli (SP) an der Podiumsdiskussion. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 3. März 2020)

Ordnen Sie die Zitate den beiden Politikern zu.

Zitat 1

«Ich will mithelfen, die Blockade in den Bereichen Finanzen, Kultur und Verkehr gegenüber dem Kanton und den Agglo-Gemeinden zu überwinden.»

Wer hats gesagt? Beat Züsli Martin Merki Beat Züsli Martin Merki nächste Frage

Die Lösung:

Zitat 2:

«Ich hoffe, dass wir 2024 beim Projekt Neubau Luzerner Theater vor dem Baustart stehen.»

Wer hats gesagt? Martin Merki Beat Züsli Martin Merki Beat Züsli nächste Frage

Die Lösung:

Zitat 3:

«Ich bin sozialliberal, ich bin grünliberal, ich bin gesellschaftsliberal, ich bin kulturliberal.»

Wer hats gesagt? Martin Merki Beat Züsli Martin Merki Beat Züsli nächste Frage

Die Lösung:

Zitat 4

«Wenn Touristen mit dem Car direkt mitten in die Stadt auf den Schwanenplatz vor die Uhrengeschäfte fahren wollen, dann muss das etwas kosten.»

Wer hats gesagt? Beat Züsli Martin Merki Beat Züsli Martin Merki nächste Frage

Die Lösung

Zitat 5

«Ich stelle eine hohe Akzeptanz des Tourismus bei der Bevölkerung in der Stadt Luzern fest.»

Wer hats gesagt? Beat Züsli Martin Merki Beat Züsli Martin Merki nächste Frage

Die Lösung:

Zitat 6

«Wir müssen den Kanton überzeugen, dass er das Naturmuseum und das Historische Museum nicht zusammenlegt.»

Wer hats gesagt? Martin Merki Beat Züsli Martin Merki Beat Züsli nächste Frage

Die Lösung:

Zitat 7

«Als Stadtpräsident will ich eine klare Position einnehmen. Ich will mich beim Kanton nicht entschuldigen müssen, dass die Hälfte der Haushalte in der Stadt Luzern kein eigenes Auto mehr hat.»

Wer hats gesagt? Martin Merki Beat Züsli Martin Merki Beat Züsli nächste Frage

Die Lösung:

Zitat 8

«Wir müssen als grösste Gemeinde im Kanton wieder zurück in den VLG (Verband Luzerner Gemeinden.»

Wer hats gesagt? Martin Merki Beat Züsli Martin Merki Beat Züsli nächste Frage

Die Lösung:

Zitat 9

«Unsere Partei hat keinen Anspruch aufs Stadtpräsidium. Aber eine gewisse Repräsentativität aus der Bevölkerung ableiten zu können, hat doch eine gewisse Bedeutung für Stadtpräsidium.»

Wer hats gesagt? Martin Merki Beat Züsli Martin Merki Beat Züsli nächste Frage

Die Lösung:

Zitat 10

«Als Stadtpräsident will ich zusammen mit dem Kanton Luzern eine innovative Mobilitätsstrategie entwickeln – ohne Spange Nord.»

Wer hats gesagt? Martin Merki Beat Züsli Martin Merki Beat Züsli nächste Frage

Die Lösung: