Luzerner Stadtrat erteilt Finnen Zuschlag für neues Feuerwehrboot Das Lösch- und Rettungsboot «Donner» der Feuerwehr Stadt Luzern muss ersetzt werden. Der Stadtrat beschloss, den Zuschlag einer Firma in Finnland zu erteilen. Wenn der Grosse Stadtrat das Geschäft bewilligt, wird das Boot im Mai 2012 geliefert werden. Die Kosten betragen rund 900'000 Franken.

Der Feuerwehr Stadt Luzern verfügt über zwei Boote. Neben dem Ölwehrboot «Blitz» steht das Lösch- und Rettungsboot «Donner» im Einsatz.

Das alte Boot «Donner» wird ersetzt.

Bild: Manuela Jans (Luzern, 9. Mai 2015)

Die Feuerwehr ist für die Brandbekämpfung und Personenrettung auf dem See jedoch nicht mehr genügend ausgerüstet. Das 26 Jahre Rettungsboot muss zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft dringend ersetzt werden. Es weist starke Abnutzungserscheinungen und Materialermüdungen auf. Zudem genügen die technischen Einrichtungen den heutigen Anforderungen nicht mehr. Bereits 2011 wurde eine Arbeitsgruppe zur Klärung der Beschaffung eines neuen Bootes formiert.

Am 30. Oktober 2019 beschloss der Stadtrat, den Zuschlag der Weldmec Marine Ab in Finnland zu erteilen, wie die Stadt Luzern am Mittwochmorgen mitteilte. Diese Anbieterin erfülle sämtliche Eignungskriterien und ihr Angebot sei das günstigste. Die Weldmec Marine Ab verfüge über viel Erfahrung im Bau von Feuerwehrbooten und -schiffen.

Eine Skizze des neuen Lösch- und Rettungsboots. Bild: PD

Kosten teilen sich Stadt, Kanton und Gebäudeversicherung

Die Kosten belaufen sich inklusive Teuerungszuschlag auf 914'300 Franken. Der Kanton beteiligt sich mit 340'000 Franken, die Gebäudeversicherung Luzern mit 91'400 Franken und die Feuerwehr Stadt Luzern mit 482'900 Franken.

Das letzte Wort hat der Grosse Stadtrat. Den entsprechenden Bericht und Antrag wird das Stadtparlament voraussichtlich am 14. Mai 2020 behandeln. «Bei Zustimmung werden umgehend der Vertrag unterschrieben und die Bestellung ausgelöst. Bis Ende 2021 soll das neue Lösch- und Rettungsboot geliefert werden können», heisst es in der Mitteilung.

Kanton und Stadt stritten sich über Kostenbeteiligung

Vor etwa einem Jahr wurden von einer Arbeitsgruppe die Beschaffungskosten für ein neues Lösch- und Rettungsboot auf 767'000 Franken geschätzt. Im Januar 2019 teilte der Regierungsrat des Kantons Luzern mit, dass er sich zu 50 Prozent an den Beschaffungskosten beteiligen wird. Die maximale Beteiligungssumme seitens Kanton wurde auf 340'000 Franken begrenzt.

Über die Kostenteilung stritten sich Stadt und Kanton mehrere Jahre. Die Kosten wurden anfänglich mit einem Betrag zwischen 400'000 und 600'000 Franken angegeben. Der Stadtrat war der Ansicht, dass sich Stadt und Kanton hälftig beteiligen sollten, wie Stadtrat Adrian Borgula (Grüne) im November 2016 gegenüber der Luzerner Zeitung sagte. Damals wollte der Kanton lediglich 150'000 Franken zahlen.