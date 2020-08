Stadtratswahlen Willisau: André Marti ist einziger Kandidat fürs Präsidium Der FDP-Mann André Marti dürfte bei den Wahlen als neuer Stadtpräsident von Willisau gewählt werden. Und auch Daniel Bammert (CVP) bleibt der einzige Kandidat für das Amt des Ammanns.

Bald Willisaus neuer Stadtpräsident? André Marti Bild: PD

Im März haben Willisau und Gettnau über eine Fusion abgestimmt – und zur Heirat klar Ja gesagt. Die Stadtratswahlen für die fusionierte Gemeinde finden daher am 27. September statt. Bis am Montag um 12 Uhr konnten Wahlvorschläge für die zu besetzenden Ämter in der Exekutive eingereicht werden. Wie die Stadt Willisau am Montagnachmittag mitteilte, haben einzig CVP, FDP und SP eine gemeinsame Liste eingereicht. André Marti (FDP) ist der einzige Kandidat für das Stadtpräsidium und wird damit voraussichtlich Nachfolger der abtretenden Parteikollegin Erna Bieri. Trotzdem muss er an den Wahlen noch das Absolute Mehr erreichen, um sich definitiv Stadtpräsident nennen zu dürfen. Denn: Eine stille Wahl ist bei den Gesamterneuerungswahlen für den Stadtrat gemäss kantonalem Stimmrechtsgesetz nicht möglich.

Daniel Bammert will neuer Stadtammann werden. Bild: PD

Dasselbe gilt für Daniel Bammert (CVP), welcher sich als einziger Kandidat für das Amt als Stadtammann seines abtretenden Parteikollegen Wendelin Hodel zur Verfügung gestellt hat. Er bleibt ebenfalls ohne Konkurrenz. Daneben kandidieren die bisherigen Stadträte Pius Oggier (CVP), Irma Schwegler (SP) und Sabine Büchli (FDP) erneut. An der parteipolitischen Zusammensetzung des Stadtrats dürfte sich also nichts ändern.

Angriff bleibt aus

Die linken Parteien SP und Grüne hatten bereits bei der Portierung der beiden Kandidaten erklärt, dass sie den Anspruch der FDP und CVP für die Ämter anerkennen und die SP-Stadträtin Irma Schwegler zur Wiederwahl vorschlagen. Die SVP stellt keinen Kandidaten. Parteipräsident Marcel Merz begründet den Entscheid: «Es ist schwierig, Kandidaten zu finden, die ein solches Amt ausführen möchten. Und die CVP und FDP haben bereits früh zwei gute Kandidaten vorgeschlagen, welche wir ebenfalls unterstützen.» Trotzdem hält er fest, dass die SVP Anspruch auf einen Sitz im Stadtrat hätte.

Auch aus Gettnau kommt keine Kandidatur – alle fünf Gemeinderäte wollen nicht in den Willisauer Stadtrat. Das sei schade, sagt der Gettnauer FDP-Präsident Raymund Rinderknecht. «Aber wir haben schlicht niemanden gefunden, der ein solches Amt übernehmen kann und möchte.» Er selber war 25 Jahre lang in der Gettnauer Exekutive. «Deshalb tut es mir weh, dass sich niemand finden liess, der unsere Interessen in Willisau vertritt. Aber wir können froh sein, dass man in Willisau fünf gute Kandidaten gefunden hat.»

Stille Wahlen bei Kommissionen und Urnenbüro

Für das Urnenbüro, die Einbürgerungskommission und die Controllingkommission gab es nicht mehr Kandidaturen als Ämter. Deswegen kommt es zu einer Stillen Wahl.