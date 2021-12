Stadt/Region Luzern Das bietet Silvester 2021 in der Kirche und auf der Tanzfläche An Silvester so richtig Party machen? Das ist Stand heute möglich, genauso wie ein meditativer und religiöser Jahresabschluss – sofern man bereit ist, sich an die Coronaauflagen zu halten.

Die Hofkirche Luzern. Bild: Boris Bürgisser (16. Dezember 2020)

Silvester dürfte dieses Jahr weitgehend Privatsache sein: Viele öffentliche Partys wurden abgesagt – wenn auch nicht ganz alle. Dafür gibt es zahlreiche kirchliche Feiern und Gottesdienste in der Stadt und Region Luzern, sowohl an Silvester als auch an Neujahr. Hier finden Sie eine Auswahl an Veranstaltungen (Änderungen bei allfälligen Verschärfungen der Coronamassnahmen vorbehalten).

Die Bar 59 in Luzern lässt mit Partykrachern von DJ Michel Richter an Silvester die Korken knallen. Es gilt 2G-plus.

«Neujahrs-Rutsch in der Glitzerstube» gibt's im «Madeleine» in Luzern – kostenlos und ab 25 Jahren, 2G-plus.

Auf drei Floors mit zwölf DJs kann man an der Party «The Dome 2022» im Bourbaki in Luzern Silvester feiern. Eintritt 20 Franken, 2G-plus.

Der Vegas Club in Kriens veranstaltet am 31. Dezember die Silvesterparty «Big Bang». 35 Franken, ab 18 Jahren. Auch hier gilt natürlich 2G-plus, vor Ort gibt es ein Testcenter.

Die Katholische Kirche Stadt Luzern bietet am 31. Dezember mehrere Feiern an, etwa in der Hofkirche: um 17.15 Uhr den Dankgottesdienst zum alten Jahr, ab 23.30 Uhr Blechbläsermusik von den Türmen und um Mitternacht Orgelspiel, Bläsermusik sowie Neujahrssegen in der Kirche (mit Covid-Zertifikat). Auch am 1. Januar finden zahlreiche Gottesdienste statt, auch solche ohne Zertifikatspflicht. Die Reformierte Kirche Stadt Luzern führt am 31. Dezember um 17 Uhr den Gottesdienst zum Jahresschluss in der Kirche Weinbergli durch.

In Emmen gibt es am 31. Dezember von der reformierten Kirchgemeinde in der Kirche Meierhöfli um 17 Uhr einen Silvestergottesdienst mit Apéro (mit Zertifikat). Die Katholische Kirche in Emmen führt in der Kirche St.Barbara ebenfalls um 17 Uhr einen Silvestergottesdienst durch (ohne Zertifikat). Am 1. Januar gibt gleich drei Gottesdienste um 10 Uhr – in den Kirchen St.Barbara, Gerliswil und St.Maria – und um 17 Uhr eine Eucharistiefeier in der Kirche Bruder Klaus (alle mit Zertifikatspflicht). Die Pfarrkirche St.Maria führt zudem um 18 Uhr eine Eucharistiefeier ohne Zertifikatspflicht durch.

Die Katholische Kirche in Kriens veranstaltet an Silvester um 17 Uhr einen «Meditativen Jahresausklang» in der Kirche Bruder Klaus (ohne Zertifikat, Anmeldung bis 13 Uhr am 31. Dezember). An Neujahr gibt es um 9.30 Uhr eine Eucharistiefeier in der Kirche St.Gallus (mit Zertifikat), einen Gottesdienst um 11 Uhr in der Kirche Bruder Klaus und eine weitere Eucharistiefeier um 17 Uhr in der Kirche St.Franziskus (mit Zertifikat). Die Reformierte Kirche in Kriens führt am 1. Januar um 17 Uhr einen Neujahrsgottesdienst in der Johanneskirche durch (ohne Zertifikat).

Mit der Reformierten Kirche Stadt Luzern kann man vom alten ins neue Jahr wandern. Treffpunkt ist um 19 Uhr am Bahnhof Luzern, gewandert wird von Udligenswil über Adligenswil nach Luzern zurück. Es gibt ein Suppenessen im Freien, der Abschluss findet in der Matthäuskirche statt. Eine Anmeldung ist auch kurzfristig unter der Telefonnummer 041 410 23 89 möglich. 10 Franken Unkostenbeitrag, Maskenpflicht in der Kirche, keine Zertifikatspflicht.

Wer das alte Jahr gern musikalisch ausklingen lassen möchte, kann sich noch ein Ticket für das Silvesterkonzert des Zürcher Kammerorchesters im KKL um 17 Uhr sichern (ab 45 Franken, 2G und Maskenpflicht). Es handelt sich dabei um das Konzert, das eigentlich an Silvester 2020 geplant war und um ein Jahr verschoben wurde. Im Verkehrshaus Luzern kann man sich das Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker live auf der Grossleinwand ansehen (49 Franken mit Apéro, ab 16 Uhr). Im Kleintheater Luzern kann man für 39 Franken der Silvestergala mit Sven Ratzke beiwohnen – inklusive Mitternachtsüberraschung im Helvetiagärtli.

Die Schifffahrtsgesellschaft SGV bietet an Silvester mit der Gala-Fahrt einen besonderen kulinarischen, aber nicht ganz günstigen Jahreswechsel an. Geboten wird für 192 Franken (Motorschiff) respektive 289 Franken (Dampfschiff) eine fünfstündige Rundfahrt auf dem Vierwaldstättersee mit Fünf-Gänge-Menu, Livemusik und Überraschungsgeschenk. Es gilt 2G, Tanzen nicht erlaubt. Reservationen bis 30. Dezember, 15 Uhr, über www.lakelucerne.ch. Weiter bietet die SGV für Silvester auch das Fajita-, das Raclette- und das Chinoise-Schiff an.