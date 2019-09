Stadt-Ticker: Farbanschlag bei Amt für Migration ++ GLP will mehr Platz für Fussgänger auf der Seebrücke

Dienstag, 10. September – 18:00 Uhr

GLP will mehr Platz für Fussgänger auf der Seebrücke

(sw) Die Stadtluzerner Grünliberalen fordern in einem Postulat die Vergrösserung der Fläche für Fussgänger auf der Seebrücke. Der Stadtrat soll demnach prüfen, ob die beiden Trottoirs verbreitert werden können. Die GLP lässt dabei offen, ob die Verbreiterung der Trottoirs zu Lasten der Verkehrsfahrbahnen, mittels angehängten Fussgängerplattformen oder durch andere Massnahmen erreicht werden könnte. Die Postulanten András Özvegyi und Jules Gut begründen das Anliegen mit den engen Verhältnissen, die vor allem während den Hochsaisonzeiten einer Touristenstadt wie Luzern «unwürdig» seien.

Dienstag, 10. September – 17:15 Uhr

Farbanschlag bei Amt für Migration

(rem) Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag das Gebäude des Amts für Migration an der Fruttstrasse grossflächig verschmiert. Der Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern. Zum Artikel



Dienstag, 10. September – 13:50 Uhr

Circus Monti gastiert in Luzern

(zfo) Der Circus Monti ist vom 11. bis 22. September in Luzern zu Hause. Erstmals wird das Zelt auf der Luzerner Allmend und nicht im Lido aufgestellt. Das Thema der 35. Monti-Inszenierung ist «Jour de fête - Treffpunkt für Gross und Klein». Mehr dazu finden Sie hier.

Dienstag, 10. September – 12:43 Uhr

Neues Feuerwehrreglement

(zfo) Das Gesetz über den Feuerschutz aus dem Jahr 1957 wurde vom Kantonsrat am 10. September 2018 auf den 1. Juli 2019 geändert. Das habe auch Auswirkungen auf die Stadt Luzern, schreibt diese in einer Mitteilung. Denn das städtische Reglement über die Organisation der Feuerwehr Stadt Luzern vom 29. Januar 1997 enthält vollziehende und ergänzende Bestimmungen zu den kantonalen Vorschriften zum Feuerwehr- und Löschwesen. Die Stadt müsse das Reglement entsprechend anpassen. Bei dieser Gelegenheit wurde das Feuerwehrreglement insgesamt auf Aktualität überprüft.

Aufgrund der beträchtlichen Anzahl von zumeist formalen Anpassungen werde dem Grossen Stadtrat keine Änderung des bestehenden, sondern ein neues Feuerwehrreglement unterbreitet. Die Stadt schreibt:

«Dieses ist deutlich schlanker und übersichtlicher als das heute geltende Reglement. An den Pflichten, Auf-gaben und Leistungen der Feuerwehr Stadt Luzern ändert sich dadurch nichts Relevantes.»

Neu ist, dass die Bemessung der Ersatzabgabe für Feuerwehrpflichtige im Reglement festgeschrieben wird. Bislang musste der Grosse Stadtrat diese Pflichtersatzabgabe jeweils jährlich mit dem Budget bewilligen – das entfällt nun. Der Bericht und Antrag wird am 24. Oktober 2019 im Stadtparlament behandelt.

Dienstag, 10. September – 09:31 Uhr

(sam) Eine Frau reist mit gültigem Billett in der Stadt Luzern und erhält trotzdem eine Busse von 100 Franken. Die Verkehrsbetriebe Luzern sprechen von einem Missverständnis. Die ganze Geschichte lesen Sie hier:

Dienstag, 10. September – 08:58 Uhr

Der Löwenbrunnen wird saniert

(jwe) Die Stadt Luzern saniert ab dem 25. September bis Mitte November 2019 den Löwenbrunnen auf dem Jesuitenplatz. Die Arbeiten sind Teil der Unterhalts- und Erneuerungsstrategie für die öffentlichen Brunnen der Stadt Luzern. Bis 2021 sollen diese öffentlichen Brunnen überprüft und wenn nötig saniert werden.

Der Löwenbrunnen beim Jesuitenplatz. (Bild: PD)

Die Sanierung wird in Zusammenarbeit und in Absprache mit dem Kulturgüterschutz der Stadt Luzern und der Dienstabteilung Stadtraum und Veranstaltungen durchgeführt. Die Arbeiten sind wenig lärm- und staubintensiv und dauern bis Mitte November 2019. Kostenpunkt: rund 45'000 Franken.

Montag, 10. September – 08:04 Uhr

Neue Leitung des Väter-Netzwerks Paparazzi

(zfo) 2014 gründete Simon Duss mit «Paparazzi» ein Netzwerk für junge Väter, das gemeinsame Ausflüge, vier Feierabend-Treffs pro Jahr und «eine lose, spontane und unkomplizierte Vernetzung» ermögliche. Patrick Tuor, Beat Specht und Pascal Vogel übernehmen seit diesem Jahr die Koordination des Netzwerkes, meldet das Netzwerk in einer Mitteilung. Sie laden deshalb zu einem Kick-off-Anlass am Freitag, 21. September 2019, mit einem Besuch der Brauerei Luzern AG und einem gemeinsamen Essen im Restaurant Bellini ein. Mehr Informationen über das Netzwerk Paparazzi finden Sie hier: www.paparazzi-luzern.ch

Montag, 9. September – 20:45 Uhr

Auf einen Kaffee mit der Polizei Luzern

(std) Die Polizei, die SIP (Sicherheit, Intervention, Prävention) und die Feuerwehr sollen «als Dienstleister noch breiter kennen und schätzen gelernt werden», wie die Stadt Luzern mitteilt. Aus diesem Grund veranstaltet sie vier «Sicherheitskafis». Ziel ist, in Dialog mit der Bevölkerung zu treten. Die Idee stammt aus den USA, wo das Konzept unter dem Namen «Coffee with a cop» bekannt ist. Die Luzerner «Sicherheitskafis» finden jeweils von 9.30 bis zirka 11.30 Uhr an folgenden Daten statt: am 14. September auf dem Schulhausplatz Maihof mit Regierungsratspräsident Paul Winiker (SVP), am 21. September im Ruopigen-Zentrum, am 19. Oktober im Vögeligärtli und am 2. November beim Schönbühl-Center, Höhe Bushaltestelle.

Montag, 9. September – 17:20 Uhr

Hans-Erni-Museum plant den Neustart

(rem) Dieses Wochenende feiert das Hans-Erni-Museum Geburtstag. 40 Jahre alt wird es heuer. Das ist allerdings nicht nur Anlass zum Feiern, sondern auch für Zukunftspläne. Geplant sind Audioguides, Social-Media-Präsenz, Wechselausstellungen und öffentliche Vorträge. Zum Artikel



Montag, 9. September – 15:19 Uhr

(jwe) Der Verein Sammlung Josef Zihlmann ist mit einem Koffer voller volkskundlicher Originale zu den Menschen gereist und hat Geschichten abgestaubt. Daraus entstanden ist ein fünfteiliger Podcast über Magie, Alltagsreligionen und Rituale. Das Historische Museum zeigt parallel dazu eine kleine Cabinet-Ausstellung.

Hier geht's zu den Podcasts.

Montag. 9. September – 13:47 Uhr

Spatenstich für neues Quartierzentrum im Wesemlin ist erfolgt

(fmü) Die Katholische Kirchgemeinde Luzern baut im Wesemlin ein neues Quartierzentrum. Der Bau kostet über 20 Millionen Franken und ersetzt den «Wäsmeli-Träff». Der Spatenstich fand symbolisch am 9.9., exakt um 9.09 statt.

Montag. 9. September – 07:25 Uhr

Ausstellung «Eisflocken» startet am Donnerstag

Eine Eisflocke, gebaut aus Hundert PET-Flaschen.

Über dem Naturdenkmal im Gletschergarten hängen 100 Eisflocken, jede gebaut aus Hundert präparierten PET-Flaschen, über dem Naturdenkmal. Zusammen mit den 15 Gletschertöpfen sind sie eine vielschichtigen Kunstinstallation mit Anknüpfungspunkten zu aktuellen Themen unserer Zeit. 2000 Personen haben mitgewirkt, davon rund 75 Schulklassen. Offizielle Eröffnung der Kunstinstallation «Eisflocken» ist am Donnerstag, 12. September, bereits am Mittwoch, 11. September, findet eine Vernissage mit geladenen Gästen statt. Mehr zur Kunstinstallation «Eisflocken» lesen Sie hier.

Sonntag, 8. September – 17:22 Uhr

(zfo) Zum grossen Singparcours trafen sich am Samstag 13 Chöre auf verschiedenen Plätzen in der Altstadt im Rahmen des kantonalen Projekts «Luzern singt mit». Höhepunkt war das gemeinsame Konzert der Chöre um 16 Uhr auf dem Jesuitenplatz. Auch Regierungsrat Guido Graf war vor Ort:

Grossartiger Schlussevent von #luzernsingtmit auf dem Jesuitenplatz in Luzern. Herzlichen Dank an Kampagnenbotschafter KUNZ, Dienststellenleiter David Dürr und sein Team sowie an alle Chöre, die mitgewirkt haben. pic.twitter.com/p8ys1WtavS — Guido Graf (@guido_graf) September 8, 2019

Sonntag, 8. September 2019 – 15:45 Uhr

(zfo) Am Samstagnachmittag fand auf der Industriestrasse, der Fruttstrasse sowie dem Ewl-Parkplatz das Glücklich-Festival statt. Am Abend wurde in der Schüür, der Bar 59, dem Sinnlicht und dem Uferlos gefeiert. Einen Einblick in die Festivitäten des Musikfestivals sehen Sie hier:



Sonntag, 8. September – 15:29 Uhr

(zfo) Nach vier Jahren Gesamtbauzeit war es am Samstag endlich so weit – der erste Teil des neuen Himmelrich-Quartiers wurde offiziell eröffnet. Zum Eröffnungsprogramm gehörten: Kulinarik, Musik, Spiel, Tanz und das Entdecken von 16 Lokalitäten, auf der Dachterrasse und in den Strassen um das Himmelrich sowie im umgestalteten Bleichergärtli. So sieht die neue Überbauung mitten in der Stadt Luzern von oben aus:

Freitag, 6. September – 15:09 Uhr

Herbstfahrplan startet auf dem Vierwaldstättersee

Die Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) startet am Montag, 9. September, in die Herbstsaison. Den angepassten Fahrplan finden Sie hier.

Freitag, 6. September – 14:59 Uhr

Kind wird von Hund gebissen

In Luzern wurde am Mittwochnachmittag ein Kind am Carl-Spitteler-Quai von einem Hund im Gesicht gebissen. Mehr zum Vorfall lesen Sie hier:

Freitag, 6. September – 13:20 Uhr

Himmelrich feiert offizielle Eröffnung

Die Überbauung Himmelrich feiert am Samstag ab 12 Uhr offiziell die Eröffnung aller neuer Geschäfte und Restaurants. Mehr dazu lesen Sie hier:

Donnerstag, 5. September 2019 – 17:47 Uhr

Arbeitsintegration statt Sozialhilfe

Der Luzerner Stadtrat nimmt das Postulat «Ressourcen in der Sozialhilfe zielführend einsetzen» namens der SP/JUSO-Fraktion entgegen. Darin wird angefragt, wie weit das Zürcher Modell in der Stadt Luzern Anwendung finden könnte. Das Zürcher Modell verfolgt die Strategie weg von Sanktionen und hin zur Förderung und Motivation betroffener Menschen.

Der Stadtrat hält fest, dass auch in Luzern der Grundsatz gelte, dass bei fehlenden Chancen und Motivation keine Sanktionen erlassen werden. Er weist auf das Programm «Abklärung Arbeit» der Caritas hin. Zudem werde abgeklärt, welche Hilfen den Betroffenen optimal Rechnung tragen und welche zusätzlichen Massnahmen für Geringqualifizierte geschaffen werden sollen.

Donnerstag, 5. September — 10:19 Uhr

Bildungskomission empfiehlt öffentliche Finanzierung von Klassenlager

(jb) Die Klassenlager der Volksschulen in der Stadt Luzern stellen eine sinnvolle Ergänzung des Lehrplans 21 dar. Die Bildungskomission des Grossen Stadtrates sieht in den zusätzlichen Ausserschulischen Lernerfahrungen einen grossen Wert. Die Medienstelle teilt mit, dass die Komission im Beschluss vom 22. August empfiehlt, solche Lager weiterhin durchzuführen.

Um den Schülerinnen und Schülern der Stadt Luzern diesen unbestrittenen Erfahrungsschatz zu ermöglichen, sollen finanzielle Mittel bereitgestellt werden. Dafür beantragt die Bildungskomission dem Grossen Stadtrat, den erforderlichen Krediten zuzustimmen.

Mittwoch, 4. September – 15:49 Uhr

Vorsicht Lärm: 12 Transportflüge per Helikopter am Donnerstag

(lil) Heute Morgen wird es etwas lauter im Umfeld der Zürichstrasse: Wie die Stadt mitteilt, finden ab 8 Uhr Transportflüge per Helikopter statt. Der eine Transport von der Zürichstrasse in die Wesmelinstrasse dauert 25 Minuten. Der zweite Transport startet um 8.45 an der Hertensteinstrasse und dauert etwa fünf Minuten. Transportiert werden Bau- und Lüftungselemente. Es sind total 12 Flüge notwendig. Näheres zum Vorhaben der Stadt finden Sie hier.

Transportflüge in Stadtgebieten sind kurz und effizient. (Bild: swisshelicopter.ch)

Mittwoch, 4. September – 08:45 Uhr

Erster Solilauf in Luzern

(fmü) Am 28. September findet von 13 bis 16 Uhr auf der Lidowiese der erste Solilauf in Luzern statt. Der Lauf ist als Sponsorenlauf organisiert. Die Spenden kommen dem Solinetz Luzern, der Sans-Papier Anlaufstelle Luzern und anderen Organisationen, die sich für die Rechte und die Integration von Migranten einsetzen, zugute, wie es in einer Mitteilung des OKs heisst. Mehr Infos geht es hier: solinetzluzern.ch/solilauf

Mittwoch, 4. September – 08:27 Uhr

Neue Mieter am Mühlenplatz

(fmü) Für das Haus der ehemaligen Bank Notenstein am Mühlenplatz 9 wurden neue Mieter gesucht. Nun hat man diese offenbar gefunden. Mediterre und auch Blesq Schmuck werden in das Haus einziehen, wie Schilder am Mühlenplatz zeigen.

Ein Schild zeigt, dass Blesq bald einziehen wird. (Bild: Sandra Ziegler)

Dienstag, 3. September – 18:07 Uhr

Methode zur Behandlung von Demenz auf dem Prüfstand



(std) Damit Demente möglichst lange in der eigenen Wohnung bleiben können, soll die Methode der «zugehenden Beratung» gefördert werden, schrieb die Stadtluzerner SP in einem Postulat. Der Stadtrat will den Vorstoss entgegennehmen, wie er nun mitteilt. Im Rahmen eines kantonalen Programms werde derzeit ein Pilotprojekt mit zugehender Beratung durchgeführt. Nach Abschluss des Projekts werde die Stadt prüfen, inwiefern das Anliegen aufgenommen werden kann.

Dienstag, 3. September – 11:55 Uhr

Austausch über Austausch in Luzern — am Intermundo-Austauschmarkt

(jb) Ob jugendliche, Eltern oder andere Interessierte: der Intermundo-Austauschmarkt bietet einen Rahmen, sich über die Möglichkeiten eines Auflandaufenthaltes zu informieren. An verschiedenen Informationsinseln werden unterschiedliche Austauschorganisationen anwesend sein. Erfahrungsberichte gibt es am Returnee-Desk. Der Markt findet am 11. September von 17 bis 20 Uhr statt. Organisiert wird er von Intermundo, dem Dachverband zur Förderung von Jugendaustausch.

Dienstag, 3. September – 10:31 Uhr

Wechsel im Pfarramt der christkatholischen Kirchgemeinde

(zfo) Pfarrer Adrian Suter hat die Nachfolge von Pfarrer Ioan Jebelean angetreten, schreibt die Christkatholische Kirchgemeinde Luzern in einer Mitteilung. Am Samstag, 7. September wird er im Gottesdienst von der Gemeinde in der Christuskirche an der Museggstrasse in Luzern willkommen geheissen.

Adrian Suter ist in Basel aufgewachsen, war Pfarrer in St. Gallen und Assistent an der Theologischen Fakultät der Universität Bern. Zuletzt war er Pfarrer der christkatholischen Kirchgemeinde Schönenwerd-Niedergösgen, an der Stiftskirche St. Leodegar in Schönenwerd, der ältesten Kirche des Kantons Solothurn. In seinem neuen Amt in Luzern betreut er die Christkatholikinnen und Christkatholiken im ganzen Kanton Luzern und im Diasporagebiet, zu dem die Kantone Uri, Schwyz, Ob- und Nidwalden sowie Zug gehören.

Dienstag, 3. September – 10:25 Uhr

Höhere Preise fürs Schifffahren auf dem Vierwaldstättersee

(zfo) Die Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) erhöht per 15. Dezember 2019 die Billettpreise um 5,7 Prozent. Die Erhöhung resultiere aus dem laufenden Angebotsausbau, der Teuerung aber auch aus sinkenden Durchschnittserträgen pro Fahrgast. Mehr dazu hier.

Montag, 2. September 2019 – 19:55 Uhr

Wie weiter mit dem 50-Meter-Becken in der Luzerner Zimmereggbadi?

(jus) Die Stadt Luzern will das Waldschwimmbad Zimmeregg für 12,5 Millionen Franken sanieren. Das Siegerprojekt schlägt vor, das 50-Meter-Schwimmbecken auf die Länge von 25 Meter zu verkleinern. Nun wurde ein Bevölkerungsantrag mit 294 Unterschriften eingereicht, der fordert, dass die Beckenlänge von 50 Metern beibehalten wird und eine Halbierung in der Breite vorzunehmen ist.

Montag, 2. September 2019 – 11:55 Uhr

Fuka-Kiosk - gratis Kultur zum Abholen

(zfo) Der Fuka-Kiosk ist am Donnerstag, 12. September 2019, von 17 bis 18 Uhr geöffnet. Die Angebote wie Eintrittskarten, CDs sowie Publikationen werden in der Heiliggeistkapelle im Stadthauspark abgegeben. Pro Person wird maximal ein Angebot abgegeben, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Bestellungen und Reservationen seien nicht möglich.

Montag, 2. September 2019 – 09:06 Uhr

Hofladen mitten in der Stadt Luzern

(zfo) Heute eröffnet in der Zwischennutzung an der Claridenstrasse ein Hofladen für einen Monat. Bis am 28. September hat man dort die Möglichkeit frisches Gemüse und Früchte vom Bauernhof einzukaufen.

Sonntag, 1. September 2019 – 17:55 Uhr

Der FCL lebt – und holt einen verdienten Punkt

Der FC Luzern holt nach drei Meisterschaftsniederlagen wieder einen Punkt: Mit dem 2:2 (1:2) gegen Schweizer Meister Young Boys geben die Luzerner ein markantes Lebenszeichen von sich. Hier geht's zum Artikel.

Lucas Alves (vorne) und Pascal Schürpf feiern das Tor zum 2:2 beim Super League Meisterschaftsspiel zwischen dem FC Luzern und dem BSC Young Boys. (Bild: Keystone/Urs Flüeler)

Sonntag, 1. September – 10:54 Uhr

Brücken schlagen zwischen Stadt und Land

Am Samstag wurde im Rahmen der beiden Anlässe «Luzern muht!» und beef.ch das Luzerner Stadtzentrum zum Bauernhof umgewandelt. Das Ziel: Den Städterinnen und Städtern die umwelt- und tierfreundliche Landwirtschaft und ihre Produkte näherbringen.