Stadtwärts Der Mann aus Ebikon Das aktive Littering hat längst die Rentnergeneration erreicht. Doch es ist nie zu spät etwas dazu zu lernen. Sandra Monika Ziegler

Mit dem Entscheid, im Freien und bei genügend Abstand auf die Maske verzichten zu dürfen, gewinnt das Lächeln wieder an Bedeutung. Das ist gut so, war es doch nicht immer ganz einfach, die maskierte Stimmung richtig zu deuten. Mit der Maske fallt eine gewisse Anonymität. Da frag ich mich, wie wohl der ältere Herr aus Ebikon das nächste Mal beim Konservendosen entsorgen vorgeht. Tatort: Bushaltestelle Brüelstrasse am helllichten Tag – just bei der Migros. Da fuhr der besagte Herr mit seinem hellen PW vor und hielt auf der Haltestelle. «Der wird wohl einen Brief reinwerfen», dachte ich mir. Doch nein, er nimmt vom Hintersitz eine Plastiktüte und entleert den ganzen Inhalt im Abfallkübel bei der Busstation.

Auch Konservendosen gehören richtig entsorgt. Bild: Fotolia

Die Büchsen scheppern ins Innere des Kübels, er wurstelt den Sack zusammen und stopft ihn auch noch rein. Auf mein Rufen, der Alucontainer stehe gleich da hinten, stellte er sich taub. Selbst als ich auf zwei Meter aufgerückt bin und ihn nochmals lautstark darauf hinwies. Taub war er nicht, doch maskiert und beeilt, den Tatort zu verlassen. Die Maske hat ihn geschützt, seine Mimik – bestimmt kein Lächeln – bleibt unerkannt und er dazu – doch nicht ganz. Dank Autoindex weiss ich, er wohnt in Ebikon. Falls der besagte Herr die Zeilen liest, ich bin gerne bereit mit ihm ein betreutes Entsorgen zu organisieren – man ist ja bekanntlich nie zu alt, um dazu zu lernen, oder?