Stadtwärts-Kolumne Tiere erobern unser Stadtquartier Es kreucht und fleucht zunehmend in unserer Überbauung. Das ist spannend, aber es hat auch Schattenseiten.

Seit knapp zwei Jahren wohnen wir nun in einer wuchtigen Überbauung in der Nähe des Stadtzentrums. Viele Menschen leben hier, doch was die Tiere angeht, wirkte die Umgebung (abgesehen von Haustieren) zunächst ein bisschen «tötelig». Am vorherigen Wohnort etwa ging ich mit den Kindern bei Regen jeweils Schnecken beobachten, am neuen suchten wir solche vergebens.

Doch das hat sich nun geändert. In diesem Jahr haben sich zahlreiche Schnecken in unserem Quartier angesiedelt. Auch Vögel sieht man vermehrt. Dazu gesellt sich ein Fuchs, der ab und zu abends seine Runden dreht. Vor einigen Wochen (bruch) landete sogar eine Fledermaus auf unserem Fenstersims. Nachdem sie sich tagsüber in einer Kartonkiste erholen konnte, verabschiedete sie sich am Abend wieder.

Die Fledermaus auf dem Fenstersims. Bild: Stefan Dähler

Die tierische Belebung des Quartiers ist spannend und freut vor allem unsere Kinder. Doch sie hat auch Schattenseiten. Die Pflanzen auf unserem Balkon werden von einem mir unbekannten Schädling regelrecht zerfressen. Schnecken dürften es im ersten Stock ja wohl kaum sein. Vielleicht Heugümper? Ein solcher ist mir letzthin auch über den Weg gelaufen, beziehungsweise gehüpft. Mal schauen, ob die sich hier auch noch ausbreiten können. Vielleicht schaffen sie es eines Tages, mit ihrem Gezirpe die Autoposer von der nahen Hauptstrasse zu übertönen? Dann dürfen sie auch gerne weiterhin von unseren Balkonpflanzen naschen.