Stadtwärts-Kolumne Zu viel der Ruhe: Löwenplatz soll zum Carparkplatz aufgewertet werden Der Pop-up-Quartierpark am Löwenplatz war gut gemeint. Bloss will da partout niemand verweilen. Dabei mangelt es nicht an guten Ideen zur Aufwertung dieses Platzes. Robert Knobel

Sind Sie auf der Suche nach einem Plätzchen in der Stadt Luzern, wo kein Banknachbar mit Handygequassel nervt und die Abfallkübel noch nicht überfüllt sind? Dann empfehle ich den Löwenplatz. Dort ist man garantiert allein und ungestört, seit die Cars nicht mehr im Minutentakt chinesische Reisegruppen entladen.

Dabei war dies alles ganz anders geplant: Die Stadt scheute keinen Aufwand, um die plötzlich nutzlos gewordene Asphaltfläche in einen Pop-up-Quartierpark zu verwandeln. Bunte Blumentürme, die täglich gegossen werden, riesige Säcke mit Erde gefüllt und – gemäss Hinweisschild – speziell insektenfreundlichen Pflanzen. Sogar ein Töggelikasten lädt zum Verweilen ein.

Der Andrang hält sich in Grenzen: das provisorische Pärkli beim Löwenplatz. Bild: Robert Knobel (15. August 2021)

Doch es hilft alles nichts: Egal ob morgens, mittags, abends, bei Sonne oder Regen: Der Platz bleibt leer. Offenbar hat einfach niemand Lust, in dieser künstlichen Oase inmitten des Verkehrslärms zu picknicken oder den freien Tag zu geniessen. Ab und zu laufen Touristen vorbei, wagen einen kurzen und skeptischen Blick ins Innere des Parks und gehen dann schnell weiter.

Was ist da los? Liegt es womöglich an den Kletterpflanzen, die entgegen den Angaben der Stadt nicht «schnellwachsend» sind, sondern erst einen kleinen Teil des hässlichen Baugerüsts überwuchert haben, das dereinst zur Pergola werden soll? Oder fehlt etwas Grundlegendes? Ja, wie die SVP ganz richtig erkannt hat: Wieso stellt die Stadt nicht eine Buvette auf, fragte sie in einer Interpellation im Parlament. Die Antwort des Stadtrats sorgt für Stirnrunzeln: Man wolle kein gastronomisches Angebot – wegen Corona wolle man verhindern, dass sich der Löwenplatz zu einem «Anziehungspunkt für Menschenansammlungen» entwickelt. Nun ist der Zwänzger gefallen: Die Stadt will den Löwenplatz zwar aufwerten, wünscht sich aber, dass möglichst wenig Leute den Park besuchen.

Das leuchtet auch den drei Mittfünfzigern mit Bierdose in der Hand ein, die lieber an ihrem Stammplatz neben dem Toilettenhäuschen bleiben. Ist zwar etwas trister als der blumige Instant-Park, doch der Laune tut dies keinen Abbruch. Man schäkert mit einem Chauffeur, der auf Kundschaft wartet, und schon bald herrscht emsiges Treiben und lebhaftes Stimmengewirr. Schnell wird klar: Die Musik spielt auf demjenigen Teil des Löwenplatzes, der noch keiner Aufwertung unterzogen wurde. Das bringt mich glatt auf eine Idee: Zur Belebung könnte man den Ort wieder zum Carparkplatz umnutzen. Dafür wäre sicher auch die SVP zu haben.