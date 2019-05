Kolumne «Stadtwärts»: Luzern ist Venedig Robert Knobel hat es gewagt und die Touristenfalle Venedig betreten. So anders als in der Stadt Luzern sei es dort aber gar nicht, findet er. Robert Knobel

Robert Knobel, Leiter Ressort Stadt/Region Luzern

«Wir wollen ja nicht enden wie Venedig.» Dieser Satz kommt so sicher wie das Amen in der Jesuitenkirche, sobald in Luzern vom Tourismus die Rede ist. Unter anderem deshalb habe ich es bisher vermieden, die Lagunenstadt zu besuchen. Um mich in eine Phalanx von Selfiesticks zu werfen, in der die Einheimischen bestenfalls als Statisten taugen, brauch ich nicht auf den Markusplatz – da reicht der Schwanenplatz. Und überhaupt: Luzern ist ja glücklicherweise noch nicht wie Venedig. Sagt man.

Doch letzte Woche habe ich es trotz der Unkenrufe gewagt und bin nach Venedig gereist. Das erste, was mir auffiel: Auf den Gassen hört man vornehmlich Italienisch. Touristen aus Mailand und Rom – und ja: Einheimische, Senioren mit Einkaufstaschen, Hundebesitzer beim Gassigehen, Kinder auf dem Weg zum Sportclub.

Im Hotel kommen wir mir Amerikanerinnen ins Gespräch. Als sie erfahren, woher wir kommen, geraten sie ins Schwärmen: Der Pilatus, die Stadt – und dann krempeln sie den Ärmel hoch und zeigen stolz die Uhr, die sie bei Bucherer erstanden haben.

Bei der Rückkehr nach Luzern fällt mir als erstes auf: wie häufig man doch Schweizerdeutsch hört in dieser Stadt! Vielleicht nicht gerade auf der Kapellbrücke. Aber überall sonst, an jeder Ecke: Senioren mit Einkaufstaschen, Hundebesitzer beim Gassigehen, Kinder auf dem Weg zum Sportclub. Ja, Luzern ist fast wie Venedig.