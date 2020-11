Kolumne «Stadtwärts»: Nur gemeinsam gewinnen wir Unsere Autorin freut sich über das Privileg, dank Job auch die Freizeit geniessen zu können – besonders in diesen Zeiten.

Sandra Monika Ziegler Pius Amrein

Nicht immer nimmt der Tag seinen gewohnten Lauf. Erinnern Sie sich, als ich einmal den Laptop im Bus liegen liess und der eine Chauffeur das keinen Deut interessierte? Da geriet mein Tag für einen kurzen Moment aus den Fugen. Seit diesem Erlebnis lass ich mir zum Aussteigen noch mehr Zeit im Bus.

Und nicht nur dort. Zeit hat für mich eine andere Bedeutung bekommen, ich fülle sie bewusster aus und lass mich auf keine Hektik ein. Das geht und tut gut. Ich bin deshalb nicht langsamer unterwegs oder die Was-ich-noch-machen-wollte-Liste wird auch nicht länger.

Vielleicht auch deshalb, weil gar nicht mehr viel ansteht, weil vieles gar nicht mehr möglich oder bereits erledigt ist. Die eingeschränkten sozialen Kontakte werden in homöopathischen Dosen bei einem Essen oder Spaziergang konsumiert und haben trotz Distanz durchaus ihr wertvolles.

Denn im kleinen Kreis können kulinarische Kreationen noch sorgfältiger entstehen und die Arbeit danach ist absolut überschaubar und in kürzester Zeit erledigt. Oder bei einem Spaziergang hat die Mitläuferin oder der Mitläufer die volle Aufmerksamkeit. Es gibt also durchaus Vorteile.

Damit diese Vorteile gesehen werden, muss aber auch das Drumherum stimmen. Das stimmt bei mir, ich habe Glück und nicht nur Freizeit, sondern auch Arbeit, bin also privilegiert. Nicht so die Verkäuferin, mit der ich vor einigen Tagen sprach. Sie bangt um ihren Job und weiss nicht, was nächstes Jahr kommen wird.

Die Unsicherheit schlägt auf ihr sonst aufmunterndes Gemüt, lässt Panik aufkommen und Tränen über ihr Gesicht kullern. «Was soll ich tun?», fragt sie mich. Die Hoffnung nicht aufgeben, geht mir durch den Kopf. Sie schaut mich an und sagt genau diesen Satz. Dafür bin ich ihr dankbar.

Sie wechselt das Thema erzählt aus ihrem Leben und wie sie sich bisher in der Schweiz durchgeschlagen hat. Sie ist Portugiesin. Vieles hätte sie lernen müssen, da hier, besonders in der Deutschschweiz, das Leben viel mehr durchgetaktet ist als etwa in ihrer Heimat. Das habe sein Gutes, könne aber auch anstrengend sein.

Gar kein Verständnis zeigt sie gegenüber den Skeptikern, die auf die Strasse gehen und gegen die Einschränkungen demonstrieren. «Was verlieren diese Menschen, ausser dass sie ihren Egoismus nicht ausleben können?», fragt sie mich und fügt an: «Es ist doch klar, dass wir jetzt alle am gleichen Strick ziehen müssen. Jeder alleine verliert, aber gemeinsam können wir gewinnen.»