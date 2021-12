Kolumne «Stadtwärts» Veloklingel oder Trillerpfeife? So kündige ich als Jogger meine Überholabsicht an Wie überhole ich als Jogger von hinten Leute, ohne sie zu erschrecken? Unser Redaktor hat ein paar Tipps erhalten. Roman Hodel Hören Drucken Teilen

Als Jogger von hinten Spaziergehende (das heisst jetzt doch so oder?) überholen – ohne diese zu erschrecken –, ist eine Kunst. Mein Dilemma habe ich in meiner letzten Kolumne in allen Farben geschildert und um Tipps gebeten. So viel sei gesagt: Auf unsere Leserinnen und Leser ist Verlass. Per Mail und sogar Briefpost erreichten mich allerlei Vorschläge, die ich hiermit gerne teile. Herzlichen Dank auch auf diesem Weg.

Gleich drei Leserinnen empfehlen mir, eine Veloklingel zu benützen. «Trage sie doch am Handgelenk wie eine Uhr!», schreibt etwa Andrea. Monika bringt zusätzlich zur Veloklingel eine Trillerpfeife ins Spiel. René findet derweil, ich solle doch meinen Hund voraus springen lassen. Sein Hund warne so die vor ihm gehende Person jeweils «auf meist sanfte Art». Dora dagegen schlägt vor, ich solle die Leute «mutig mal erschrecken» und zufrieden zu sein, «wenn mir nicht jemand nachrufe». Josef wiederum rät mir zu einem angemessenen «Entschuldigung!» und verweist auf seine langjährigen, sehr guten Erfahrungen damit.

Idealerweise muss man beim Joggen gar niemanden überholen - so brauchts weder eine Klingel noch eine Trillerpfeife. Bild: Alessandro Della Bella/Keystone

Gute Erfahrungen macht offenbar auch Geni mit seiner Methode. Wenn er sich von hinten Spaziergehenden nähere, scharre er jeweils mit dem einen Fuss gut hörbar. Zudem sei er wie ich bevorzugt im Bireggwald unterwegs und hoffe, mich bald mal anzutreffen. «Ich würde dann versuchen, Sie von hinten zu überholen, um meinen Trick zu demonstrieren!» Geni, bis jetzt haben wir uns verpasst. Aber ich bin auf alle Fälle wachsam - und hoffe übrigens, dass Monika mit der Trillerpfeife keine ähnliche Absicht hat.