Kolumne «Stadtwärts»: Vom Bibbern am Brotstand wegen eines Nussgipfels Am Luzerner Wochenmarkt dachte Redaktor Roman Hodel, er könne seine Kommissionen dank des frühen Morgens rasch erledigen. Doch er hatte die Rechnung ohne eine Wanderin gemacht. Roman Hodel

Roman Hodel.

Es passierte kürzlich am Luzerner Wochenmarkt, am Brotstand meines Vertrauens. 7 Uhr wars. Der frühe Vogel fängt den Wurm – oder wie war das nochmals? Jedenfalls hatte ich es grausam pressant. Denn ich musste um 7.10 Uhr einen Zug erwischen. Gut, mein Problem. Aber nicht schlimm, weil ich immer das Gleiche bestelle und somit schnell bin. Mit Blick auf die Zeit dachte ich zudem, der Einzige zu sein. Anders gesagt: Zwei Minuten und ich bin da durch. Denkste!

Denn vor mir positionierte sich eine junge Frau – gemäss Kleidung und Schuhwerk auf dem Weg zu einer Bergtour. Ach, die kauft sich bloss ein Gipfeli und ist gleich wieder weg! Nun, die Gute liess sich von der geduldigen Verkäuferin das ganze Süssgebäck-Sortiment erklären. Und das ist ziemlich umfangreich. Ich sah und hörte von Schnitten mit Mohn und Früchten, Birnen-weiss-ich-was oder von exotisch klingenden Beeren-Kompositionen. Gleichzeitig bibberte ich um «meinen» Zug. Die Frau staunte nur noch ob der Auslagen und nickte immer wieder. Umso grösser war deshalb meine Überraschung, als ich ihre Bestellung mitbekam. Sie sagte nämlich: «Ich nehme glaubs doch einfach einen Nussgipfel.»

Einen hundskommunen Nussgipfel! Zum guten Glück erwischte ich den Zug trotzdem noch. Und: Ein bisschen dankbar bin ich der Wanderin ja doch. Denn dank ihr lange ich nun auch beim Süssgebäck regelmässig zu. Was wiederum den Bäcker freuen dürfte. So vom Umsatz her, gäled Sie.