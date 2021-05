Kolumne «Stadtwärts» Von hysterischen Frauenstimmen beim Fitness und Jugendsünden auf CD Mit pumpenden Beats trainieren allerlei Fitnessgruppen auf der Luzerner Allmend. Unser Redaktor findet den Sound schwierig. Obwohl, so ganz unbekannt kann ihm dieser gar nicht sein. Roman Hodel Hören Merken Drucken Teilen

Sport im Freien ist schwer angesagt. Auf der Luzerner Allmend wimmelt es von Fitnessgruppen. Nicht nur, weil es Frühling ist. Sie wissen schon ... das Virus. Ich finde es super, so grundsätzlich. Irritierend ist einzig die Musik, die diese Menschen zur körperlichen Ertüchtigung benötigen. In der Regel handelt es sich um Viervierteltakt-Dancemusic, gerne mit Steigerungen und hysterischen Frauenstimmen versehen. Also mich animiert das gar nicht zur Bewegung, sondern es löst eher Aggressionen aus.

Von wegen «Lösen». Kürzlich habe ich meine CD-Sammlung aufgelöst. Als ich im Keller die beiden Kartonschachteln öffnete, musste ich an die Fitnessgruppen denken. Mit grossem Schrecken stellte ich fest: Ja, auch ich besitze die eine oder andere über nicht alle Zweifel erhabene Dancemusic-CD. Jugendsünden? Schön wär's. Manche CDs sind kaum 20 Jahre alt.

Ich brachte die Schachteln einem Secondhand-CD-Händler. Er so: «Ich schau's mir an.» Ich dachte: «Hoffentlich nicht zu genau.» Ungefragt entschuldigte ich mich für die eine oder andere CD. Sein Blick liess nichts Gutes erahnen. Es war so ein Sorry-aber-das-kannst-du-wieder-mitnehmen-Blick. Dann sagte er: «Hey, ich behalte alles – aber kann dir nur symbolisch etwas dafür geben, die Preise für CDs sind im Keller.» Puh, war ich froh! Bloss nicht wieder nach Hause damit! Die CDs haben zwar einen Wert. Aber: Alles amortisiert. Im Schönreden war ich immer gut.