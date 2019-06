Kolumne «Stadtwärts»: Wenn Häuser zu Stiftzähnen oder Rosthaufen werden Manche Gebäude werden vom Volksmund mit Übernamen geadelt – oder verhunzt. Mit drei Beispielen aus der Region Luzern beschäftigt sich Redaktor Roman Hodel in seiner Kolumne. Roman Hodel

Roman Hodel. (Bild: LZ)

Es gibt ja Gebäude, die aufgrund ihrer Optik vom Volksmund eine andere Bezeichnung erhalten, einen Übernamen. Im besten Fall ist er schmeichelhaft, meist allerdings das Gegenteil. So war ich bei einer befreundeten Familie in Kriens zu Besuch. Man sieht von dort zur Swissporarena. Ich so: «Toll sieht sie aus, nicht?» Ein Nachbars-Päärli, das ebenfalls zugegen ist, schüttelt den Kopf. Er so: «Schrecklich!» Sie so: «Wir sagen bloss Rosthaufen!» Man muss dazu wissen, dass sie Fans eines grossen Fussball-Clubs ausserhalb der Zentralschweiz sind. Es sei ihnen verziehen.

Trotzdem. Rosthaufen geht gar nicht. Und es ist unpassend. Da kommt mir eher das Hochhaus beim Verkehrshaus in den Sinn. Oder die Emmer Gemeindeverwaltung. Wobei: Das ist ja schon der Schoggiturm. Eine Bezeichnung notabene, die das marode Gebäude mit dem Bettenhochhaus des Luzerner Kantonsspitals teilen muss. Momoll, auch dieses heisst Schoggiturm oder Schoggiblock.

Apropos Hochhäuser: Horw hat ja nun auch eines, Solitaire heisst es offiziell. Kürzlich hörte ich im Bus einen Rentner zu einem anderen Rentner sagen: «Du, also dieses neue Hochhaus gefällt mir gar nicht – das sieht aus wie ein abgebrochener Stiftzahn.» Sein Gegenüber lacht so sehr, dass man die Zähne sieht – eventuell auch der eine oder andere Stiftzahn.