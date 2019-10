Quiz

Ständeratswahlen im Kanton Luzern: Welcher Werbespot passt zu welchem Kandidaten?

Die Luzerner wählen am 20. Oktober ihre Vertreter ins Bundeshaus. Für die beiden Sitze kandidieren sieben Politiker. Am LZ-Podium haben wir genau zugehört: Testen Sie in unserem Quiz, ob Sie die folgenden Werbespots dem richtigen Kandidaten zuordnen können.