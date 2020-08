Stammkunden ärgern sich über teurere Tageskarten im Lido Luzern Der gestiegene Eintrittspreis für das Lido Luzern wird zum Zankapfel: Rund 140 Stammkunden beklagen sich beim Stadtpräsidenten.

Das Strandbad Lido in Luzern. Bild: PD

Im diesjährigen Coronasommer passte das Lido-Strandbad in Luzern seine Preise an. Bisher kostete eine Tageskarte 8 Franken – heuer sind es 10 Franken unter der Woche und 12 Franken am Wochenende. Das kommt bei Lido-Stammkunden schlecht an. 138 von ihnen haben einen Brief an den Stadtpräsidenten Beat Züsli unterzeichnet, in dem der Luzerner Peter Zgraggen die neue Preispolitik kritisiert.

«Wir Stammkunden stören uns vor allem an der Begründung für die Preiserhöhung», sagt Zgraggen auf Anfrage. «Laut Lido geht es um die Coronamassnahmen, aber diese werden gar nicht konsequent umgesetzt.» Zgraggens Vorwurf: Erst nach mehrmaligen Nachfragen habe das Lido Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt, die Wechsel-Kabinen würden nicht desinfiziert und die Handtrockner in den WCs funktionierten nicht. Zgraggen moniert:

«Die neuen Preise sind weder familienfreundlich noch sozial verträglich. Ich habe einige Freunde, die dem Lido fern bleiben, weil sie es sich nicht mehr leisten können. Das ist sehr schade, ist das Lido doch auch ein Treffpunkt.»

Laut Zgraggen stören sich nicht nur Stammgäste am Preis, sondern teils auch Touristen und Camping-Gäste. Peter Zgraggen zeigt zwar Verständnis dafür, dass die Coronakrise zu finanziellen Unsicherheiten führt. Er gibt allerdings zu bedenken, dass andere Badis den Preis trotz Corona nicht anpassten oder sogar wegen Corona gratis seien. «Wenn ein unternehmerisch geführtes Lido dazu führt, dass der Eintritt nach einer dürftigen Saison für einige Stammkunden unerschwinglich wird, gehört vielleicht das Geschäftsmodell hinterfragt», so Zgraggen.

In seinem Brief fordert Zgraggen von der Stadt Luzern, sich als Aktionärin «an der nächsten GV für gleiche Preise wie vor Corona sowie für eine Gutschrift für Kabinenmieter wegen verkürzter Saison einzusetzen». Die Kabinenmiete kostet pro Saison 220 Franken – heuer fällt die Saison jedoch einen Monat kürzer aus.

Das Lido hat ein «kritisches Geschäftsjahr» vor sich

«Dass die neuen Eintrittspreise für Ärger unter Stammkunden sorgen, tut uns natürlich leid», sagt Marc Syfrig, Verwaltungsratspräsident der Lido AG. «Verdiente Kunden zu verlieren ist nie gut. Jedoch glauben wir, dass die Erhöhung vom 8 auf 10 Franken im Normalbetrieb zumutbar ist.» Er nehme die Kritik ernst. Aber: «Man muss bedenken, dass das Lido wegen Corona ein kritisches Geschäftsjahr vor sich hat – und vielleicht noch ein zweites.»

Die Preiserhöhung habe ökonomische, aber auch politische Gründe: Man wolle, dass weniger Leute von morgens bis abends in der Badi verweilen. «So können wir den Besucherstrom im Sinne der Coronamassnahmen besser steuern.» Deshalb biete man neu auch ein Morgenticket für 6 Franken an. Das Abendticket habe man von 6,50 auf 4 Franken vergünstigt. Für Zgraggen ist das ein schwacher Trost. Denn ihm geht es vor allem um die Tageskarte, die verteuert wurde: «Wenn ich in die Badi gehe, will ich persönlich den ganzen Tag da sein.»

«Das Schönste kostet halt ein bisschen mehr»

Den Vorwurf, das Lido sei in Sachen Coronamassnahmen zu nachlässig, weist Marc Syfrig zurück: «Das stimmt einfach nicht.» Zu Beginn habe man zwar mit einem Engpass beim Desinfektionsmittel kämpfen müssen. «Da mussten wir uns mit Seife begnügen, was aber laut Bundesamt für Gesundheit unproblematisch ist.» Das Lido halte sich «peinlichst genau» an die Vorgaben des Bundes, betont Syfrig. Wer sich einen Eintritt nicht leisten wolle oder könne, dem stehe die Ufschötti an der anderen Uferseite zur Verfügung.

«Es ist ja nicht so, dass die Armen nirgendwo baden können. Die Stadt ist hier sehr grosszügig.»

Immerhin in einem Punkt sind sich Zgraggen und Syfrig einig. Das Lido sei «das schönste Strandbad der Schweiz», schreibt Zgraggen in seinem Brief. Marc Syfrig pflichtet ihm bei, ergänzt aber: «Das Schönste kostet halt ein bisschen mehr.» Die Stadt Luzern sei zwar Aktionärin und biete das Grundstück kostenlos an, die Lido AG greife aber nicht auf Subventionen zurück. «Deshalb müssen wir das Lido unternehmerisch führen.» Nach den düsteren Aussichten beim Saisonstart sehe man nun optimistisch in die Zukunft. «Wir sind zuversichtlich, dass wir die Stadt nicht um Hilfe bitten müssen», so Syfrig. «Es sieht so aus, dass wir mit einem blauen Auge davonkommen werden.»

«Die Stadt Luzern hat den Brief von Herrn Zgraggen und den Mitunterzeichnenden erhalten», schreibt Stadtpräsident Beat Züsli (SP) auf Anfrage. Für die Fragen in Bezug auf die Festlegung der Eintrittspreise, die Kabinenmiete wie auch für die Coronamassnahmen sei grundsätzlich die Lido AG zuständig. «Gleichwohl werden wir die Inhalte stadtintern besprechen und daraufhin den Absenderinnen und Absendern des Briefes eine Antwort zukommen lassen», so Züsli.