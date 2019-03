Stanser Bildhauer Rochus Lussi gewinnt Innerschweizer Kulturpreis Rochus Lussi ist bekannt für seine Holzskulpturen. Sein Schaffen bringt ihm nun den Innerschweizer Kulturpreis 2019 ein.

Rochus Lussi mit einer hölzernen Madonnenfigur. (Bild: Boris Bürgisser, Stans, 13. November 2015)



(pd/lur)

Der Nidwaldner Bildhauer Rochus Lussi sichert sich den diesjährigen Innerschweizer Kulturpreis. Der preisverleihende Stiftungsrat der Innerschweizer Kulturstiftung würdige Lussi mit dem Preis als «engagierten Künstler, der sein bildhauerisches Werk seit Jahren konsequent vorantreibt und sich gleichzeitig mit grossem Engagement für die Kunst in der Zentralschweiz einsetzt», heisst es in einer Mitteilung des Kantons Luzern.



Daneben sei Lussi ein «sehr engagierter Künstler, der nicht nur sein Handwerk über viele Jahre weiterentwickelt, sondern auch als Kurator in verschiedenen Ausstellungsprojekten mitgearbeitet hat.» Unter anderem war er für die Ausstellungen in der Galerie Chäslager in Stans verantwortlich, und engagierte sich zudem im Vorstand der Künstlervereinigung Visarte-Zentralschweiz.



Der Innerschweizer Kulturpreis ist mit 25'000 Franken dotiert. Die Verleihung findet am 14. September im Winkelriedhaus in Stans statt.