Stans/Luzern VBL haben Hotelgebäude verkauft – der Preis bleibt weiterhin geheim Die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) haben die Liegenschaft Rieden 2 und 4 in Stans an eine Schwyzer Anlagestiftung verkauft. Die VBL «ziehen sich definitiv aus dem Kanton Nidwalden zurück».

Das Hotel Stans Süd hat einen Abnehmer gefunden: Die Tellco Anlagestiftung mit Sitz in Schwyz hat die Liegenschaft Rieden 2 und 4 erstanden. Dies ist einer am Mittwoch versandten Mitteilung der Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) zu entnehmen, welche die Liegenschaft seit über einem Jahr verkaufen wollen. Damit zögen sich die VBL «definitiv aus dem Kanton Nidwalden zurück», heisst es in der Mitteilung. «Die notarielle Beglaubigung mit der Vertragsunterzeichnung fand am Mittwochmorgen statt.»

Das Hotel Stans Süd mit Postautos. Bild: Boris Bürgisser (Stans, 30. Dezember 2020)

Bezeichnend ist: Über den Verkaufspreis wurde wiederum Stillschweigen vereinbart. Dasselbe Stillschweigen galt auch, als die VBL die Liegenschaft vor über fünf Jahren übernommen hat. Es ist unbekannt, wie viel die Verkehrsbetriebe damals in das Grundstück investierten – und wie viel sie nun durch dieses Geschäft erwirtschaften.

Hintergrund für den Verkauf ist, dass die ehemalige VBL-Tochter, die Thepra AG, seit Ende 2020 über keinen Vertrag mehr mit der PostAuto AG verfügt. Das heisst, das ÖV-Geschäft der Verkehrsbetriebe Luzern ist zum Erliegen gekommen. Die Liegenschaft wurde unter anderem als Postauto-Garage genutzt.

