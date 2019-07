Starke Gewitter über Luzern - Stromausfall in der Allmend und in Kriens Derzeit ziehen heftige Gewitter von Westen her über den Kanton Luzern. Meteo Schweiz warnt vor Hagel, Sturmböen, Starkregen und vielen Blitzen. In einzelnen Quartieren hat der Sturm bereits zu Stromausfällen geführt. Chiara Stäheli

Vor dem Redaktionsgebäude der Luzerner Zeitung hat der Sturm die Regenschirme sowie Stühle und Bänke umgeweht. (Bild: Linda Leuenberger, Luzern, 6. Juli 2019)

Bereits gestern warnte Meteo Schweiz vor Gewittern, die am Samstag über die Zentralschweiz ziehen. Am Nachmittag kurz nach 14.30 Uhr begann es in der Stadt Luzern heftig zu regnen. Starke Windböen begleiten die Regenfälle.

Das Gewitter hat in Teilen der Stadt Luzern sowie in Kriens zu Stromausfällen geführt. So ist beispielsweise im Quartier Allmend aktuell kein Strom verfügbar. In Kriens ist nach einem 10-minütigen Unterbruch die Stromversorgung wieder intakt.

Zürichfest sagt Flugshow ab

Es wehen Sturmböen von mehr als 80 km/h. Auch am Innerschweizer Schwing- und Älplerfest weht der Wind stark: Bereits fliegen erste kleine Zelte durch die Luft.

Am Zürichfest wird die Flugshow aufgrund der Gewitterwarnungen abgesagt, wie «20 Minuten» online berichtet.