Live Kurz, aber heftig: Sturm über Luzern ++ Knie sagt Vorstellung ab ++ Verletzte bei Baumsturz ++ Wasserpolizei mit Bergungen beschäftigt Ein heftiges Gewitter ist von Westen her über den Kanton Luzern gezogen. In einzelnen Quartieren kam es zu Stromausfällen. Das Zelt des Circus Knie ist beschädigt. Und die Feuerwehren räumen überall umgeknickte Bäume aus dem Weg. Chiara Stäheli/Linda Leuenberger/Flurina Valsecchi

Ein entwurzelter Baum beim Lido in Luzern. (Leserbild, Luzern, 6. Juli 2019) Die Feuerwehr ist an vielen Orten im Einsatz. (Leserbild, Luzern, 6. Juli 2019) Ein imposanter Anblick. (Leserbild, Luzern, 6. Juli 2019) Fussgänger betrachten die Folgen des heftigen Gewitters. (Leserbild, Luzern, 6. Juli 2019) Die Spielelemente vor dem Lido Luzern nach dem Sturm. (Leserbild, Luzern, 6. Juli 2019) Velos liegen beim Verkehrshaus am Boden. (Leserbild, Luzern, 6. Juli 2019) Definitiv ein Foto wert: der entwurzelte Baum beim Lido. (Leserbild, Luzern, 6. Juli 2019) Dieser Hasenstall muss wohl renoviert werden. (Leserbild, Horw, 6. Juli 2019) Leserin Doris Nussbaumer berichtet von einem Bassin, das es auf die Gleise geweht hat. (Leserbild: Doris Nussbaumer, Luzern, 6. Juli 2019) Dieses Haus in Meggen ist nun um ein paar Ziegel leichter. (Leserbild: Dario Niederberger, Meggen, 6. Juli 2019) An der Horwerstrasse in Luzern blockieren umgeknickte Äste die Strasse. (Leserbild, Luzern, 6. Juli 2019) An der Horwerstrasse in Luzern blockieren umgeknickte Äste die Strasse. (Leserbild, Luzern, 6. Juli 2019) Da braut sich was am Himmel zusammen. Gewitterwolken über Malters. (Bild: Urs Gutfleisch, 6. Juli 2019) Auch an der Eschenstrasse liegen umgeknickte Äste am Boden. (Leserbild, Luzern, 6. Juli 2019) Das Gewitter hat seine Spuren an der Eschenstrasse hinterlassen. (Leserbild, Luzern, 6. Juli 2019) An der Horwerstrasse sind mehrere dicke Äste abgebrochen. (Leserbild, Luzern, 6. Juli 2019) An der Horwerstrasse in Luzern blockieren umgeknickte Äste die Strasse. (Leserbild, Luzern, 6. Juli 2019) Die Autos müssen den eingesetürzten Bäumen ausweichen. (Leserbild, Luzern, 6. Juli 2019) An der Horwerstrasse in Luzern blockieren umgeknickte Äste die Strasse. (Leserbild, Luzern, 6. Juli 2019) Heimische Balkone werden vor dem Gewitter nicht verschont. (Leserbild, Luzern, 6. Juli 2019) Auch in der Bleichestrasse liegt ein umgestürzter Baum auf der Strasse. Die Feuerwehr ist vor Ort. (Leserbild, Luzern, 6. Juli 2019) Beim Parkplatz Alpenquai liegt ein Ast am Boden. (Leserbild, Luzern, 6. Juli 2019) Die Vorstellung des Circus Knie auf der Allmend wurde abgebrochen. Die Zuschauer versammeln sich vor dem Zelt. (Leserbild, Luzern, 6. Juli 2019) 23 Bilder Heftiges Gewitter über Luzern bringt Bäume zu Fall und verursacht Stromausfälle

(chi/lil) Bereits gestern warnte Meteo Schweiz vor Gewittern, die am Samstag über die Zentralschweiz ziehen. Am Nachmittag kurz nach 14.30 Uhr begann es in der Stadt Luzern heftig zu regnen. Starke Windböen begleiten die Regenfälle.

Samstag, 6. Juli, 16:41 Uhr

Die Wasserpolizei Luzern befindet sich inmitten von Bergungsarbeiten auf dem Vierwaldstättersee, wie sie auf Anfrage sagt. Weitere Auskünfte erteilt sie später.

Samstag, 6. Juli – 16:20 Uhr

Die CKW teilt auf ihrer Webseite mit, dass das Gewitter in Gemeindeteilen von Horw, Kriens, Schüpfheim und Hasle zu Netzstörungen und Stromunterbrüchen geführt hat. In Kriens ist der Strom nach einem 10-minütigen Unterbruch wieder verfügbar.

Auch das Abstiegerlis-Turnier in Stans musste aus Sicherheitsgründen abgesagt werden, wie das OK in einer Mitteilung schreibt. Die Organisatoren sind bemüht, die Festwirtschaft ab 17.00 Uhr in Betrieb nehmen zu können.

Samstag, 6. Juli – 15:43 Uhr

Beim Lido-Strandbad wurde eine Person von einem umfallenden Baum getroffen, wie die Polizei auf Anfrage von «Radio Pilatus» bestätigt hat. Im Lido seien mehrere Bäume zu Fall gekommen. Ein Baum wurde vom Sturm gar vollständig entwurzelt.

Es wehen Sturmböen von mehr als 80 Kilometer pro Stunde. Die Reuss in Luzern schlägt hohe Wellen, wie das Video eines Lesers zeigt:

Samstag, 6. Juli – 15:11 Uhr

Das Gewitter hat auch in Teilen der Stadt Luzern Stromausfälle verursacht. So ist beispielsweise im Quartier Allmend aktuell kein Strom verfügbar.

Samstag, 6. Juli – 14:50 Uhr

Züri Fäscht sagt Flugshow ab – Knie bricht Vorstellung ab

Beim Circus Knie auf der Luzerner Allmend verlassen die Besucher das Zelt. (Leserbild)

Die SBB vermelden Einschränkungen im Bahnverkehr. So ist die Strecke zwischen Luzern und Immensee derzeit wegen einer Fahrleitungsstörung nicht befahrbar.

Am Züri Fäscht wird die Flugshow aufgrund der Gewitterwarnungen abgesagt, wie «20 Minuten» online berichtet.

Weiter ist die Vorstellung des Zirkus Knie in Luzern abgebrochen worden, weil das Gewitter zu einem Wasserschaden geführt hat. Ob die Vorstellung am Abend stattfindet, ist laut «Radio Pilatus» noch unklar.