Live Start in die zweite Runde: die Wey-Tagwache jetzt live Der Güdismontag ist der Tag der Wey-Zunft. Verfolgen Sie den Tag in unserem Ticker.

06:05 Uhr

Guggenmusigen ziehen auf den Kapellplatz.

Webcam Radio Pilatus / Tele 1

05:55 Uhr

Bereit zum Abheben: Gleich gehts los.

Bild: Raissa Bulinsky

05:52 Uhr

Morgenstund hat Gold im Mund. Dieser Gartenzwerg verteilt jetzt schon fleissig Süsses.

Bild: Raissa Bulinsky

à props Süsses, es gibt auch Salziges: Popcorn.

Bild: Raissa Bulinsky

05:42 Uhr

Die Fasnächtler versammeln sich auf dem Kapellplatz für die Tagwache. Alle warten auf den Wey-Zunftmeister Rolf Birchler.

Bild: Raissa Bulinsky

05:30 Uhr

Guten Morgen zur zweiten Runde der Luzerner Fasnacht. Heute ist der grosse Tag der Wey-Zunft. Es haben sich schon ein paar Fasnächtler auf dem Kapellplatz versammelt. Los geht es mit der Wey-Tagwache um 6 Uhr. Wir halten Sie während des ganzen Tages in unserem Fasnachts-Ticker auf dem laufenden – vom morgendlichen Orangenauswerfen über den grossen Wey-Umzug am Nachmittag bis hin zum farbigen Treiben in den Gassen am Abend.