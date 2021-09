Statistik Die Luzerner Bevölkerung ist 2020 leicht gewachsen Im Jahr 2020 wuchs die ständige Wohnbevölkerung des Kantons Luzern um 0,8 Prozent. In neun von elf Regionen innerhalb des Kantons wohnten 2020 mehr Menschen als noch im Vorjahr. Die Todesfälle stiegen im von Corona geprägten Jahr um fast 8 Prozent.

Ende 2020 hatten gemäss den neusten Ergebnissen der Bevölkerungsstatistik 416'347 Einwohnerinnen und Einwohner ihren ständigen Wohnsitz im Kanton Luzern. Damit ist die ständige Wohnbevölkerung innert Jahresfrist um 3'227 Personen gewachsen, was einer Zunahme um 0,8 Prozent entspricht, wie das Statistikamt des Kantons Luzern (Lustat) in einer Mitteilung schreibt. Die Zunahme war damit leicht schwächer als im Vorjahr, jedoch stärker als im gesamtschweizerischen Durchschnitt (0,7 Prozent).

Geburtenüberschuss und Wanderungssaldo trotz Corona positiv

Das Bevölkerungswachstum im Kanton Luzern ist besonders von Einwanderungen aus dem Ausland getrieben, wie das Lustat betont. Über die Hälfte der gesamten Bevölkerungszunahme sei auf den positiven internationalen Wanderungssaldo zurückzuführen. 2020 kamen 5'946 Personen aus dem Ausland in den Kanton Luzern, während 4'103 Luzernerinnen und Luzerner den Kanton ins Ausland verliessen (Wanderungssaldo: +1'843 Personen). Im Vergleich zu 2019 wurde sowohl bei den Einwanderungen als auch bei den Auswanderungen eine Abnahme registriert (-5,7 beziehungsweise -9,4 Prozent). Besonders Auswanderungen von Schweizerinnen und Schweizern gingen 2020 gegenüber dem Vorjahr stark zurück (-22,1 Prozent). Und dennoch betonen die Statistiker:

«Der Effekt der Corona-Pandemie auf die Wanderungsbewegungen ist aber schwierig abzuschätzen, da auch in der Zeit vor der Pandemie jährliche Schwankungen beobachtet worden waren.»



Das Wachstum der Luzerner Bevölkerung ist gemäss Lustat aber nicht nur auf den positiven Wanderungssaldo, sondern auch auf einen Geburtenüberschuss zurückzuführen. Im von der Corona-Pandemie geprägten Jahr 2020 wurden im Kanton Luzern 4'311 Lebendgeburten und 3'346 Todesfälle gezählt. Damit sank 2020 der Geburtenüberschuss auf +965 Personen (2019: +1'253 Personen). Hauptgrund für den tieferen Geburtenüberschuss als im Vorjahr war die Zunahme der Todesfälle (+7,8 Prozent), gleichzeitig ging aber auch die Zahl der Geburten leicht zurück (−1,1 Prozent).

Grosse Unterschiede zwischen den Gemeinden

In 9 der 11 Analyseregionen des Kantons Luzern stieg 2020 die Bevölkerungszahl gegenüber dem Vorjahr an. Den stärksten Zuwachs verzeichnete die Region Rooterberg/Rigi (+2,8 Prozent). Die beiden Regionen Entlebuch und Rottal-Wolhusen registrierten jeweils einen Bevölkerungsrückgang (−0,5 bzw. −0,1 Prozent). Die Stadt Luzern wies ein Wachstum von 0,4 Prozent auf. In insgesamt 17 der 80 Gemeinden des Kantons nahm die Bevölkerungszahl ab. (dvm)