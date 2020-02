Luzerner Arbeitslosenquote so tief wie seit 2001 nicht mehr – in Nid- und Obwalden im schweizweiten Vergleich am tiefsten Die Arbeitslosenquote im Kanton Luzern ist zum dritten Mal in Folge gesunken. Der schweizweite Vergleich zeigt, dass Luzern und vor allem die Zentralschweiz besonders gut abschneiden.

(lil) Im letzten Jahr waren im Kanton Luzern durchschnittlich 3'767 Personen als arbeitslos gemeldet. Das sind 216 Personen weniger als im Vorjahr und entspreche einer Arbeitslosenquote von 1,6 Prozent, wie Lustat Statistik Luzern mitteilt.

Die Arbeitslosenquote sei damit zum dritten Mal in Folge gesunken und sei so tief wie seit 2001 nicht mehr. Im schweizweiten Vergleich macht der Kanton Luzern eine gute Figur: Er gehört in die Top Neun der Kantone mit den tiefsten Arbeitslosenquoten. Die Kantone Ob- und Nidwalden führen mit 0,7 und 0,8 Prozenten die Rangliste an. So war die Zentralschweiz die Grossregion mit der schweizweit tiefsten Arbeitslosenquote. Genf wies mit 3,9 Prozenten am meisten Arbeitslose auf.

Innerhalb des Kantons Luzern wies das Entlebuch mit gegenüber dem Vorjahr unveränderten 0,5 Prozent die niedrigste Arbeitslosenquote auf.

Rückgang in allen Altersgruppen

Im Kanton Luzern sank die Arbeitslosenquote in allen Altersgruppen, am stärksten jedoch bei den 15- bis 24-Jährigen. Hier waren insgesamt 512 Menschen als arbeitslos gemeldet – das sind 47 Personen weniger als im Vorjahr.