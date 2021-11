Stille Wahl Urs Omlin ist neuer Gemeinderat von Greppen Der parteilose 55-Jährige ist in stiller Wahl gewählt worden. Er dürfte das Ressort Finanzen übernehmen.

Neuer Gemeinderat von Greppen: Urs Omlin. Bild: PD

Weil keine anderen Wahlvorschläge eingegangen sind, ist Urs Omlin in stiller Wahl zum neuen Gemeinderat von Greppen gewählt worden. Der 55-Jährige folgt auf Daniel Rafferty, der wegen eines neuen Jobs in Namibia per Ende Jahr zurücktritt.

Omlin ist parteilos und präsidiert derzeit die Kommission Wasserversorgung und Siedlungsentwässerung der Gemeinde Greppen. Hauptberuflich ist Omlin Leiter Logistik Milch/Rahm bei Emmi Schweiz AG.

Das Amt als Gemeinderat wird er per 1. Januar 2022 aufnehmen. Omlin dürfte das vakante Ressort Finanzen übernehmen, welches einem 15-Prozent-Pensum entspricht. (jon)