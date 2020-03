Stillstand wegen Pandemie? Nicht für Luzerner Büezer und Bauern

Die Auswirkungen der Pandemie bekommt die Bio-Metzgerei Ueli-Hof in zweierlei Hinsicht zu spüren. Laut Geschäftsleiter Martin Schmitz verzeichnet das Unternehmen beim Webshop und den Metzgereien in Luzern und Ebikon deutlich mehr Kundschaft. «Andererseits machen uns die geschlossenen Hotels und Restaurants sehr zu schaffen. Das sind grosse Aufträge, auf die wir jetzt verzichten müssen», sagt Schmitz. Das Zuliefergeschäft sei betreffend Umsatz der grössere Geschäftsbereich. Noch komme das Unternehmen ohne Kurzarbeit aus; man versuche, den Direktverkauf an die Kunden noch stärker zu forcieren. Schmitz appelliert deshalb generell an die Bevölkerung, für Einkäufe das produzierende, regionale Gewerbe zu berücksichtigen. Viele Bäcker, Käser und Metzger seien darauf umso mehr angewiesen, weil sie keine Restaurants mehr beliefern. (avd)