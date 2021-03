Luzerner Regierung will nichts wissen von politischen Rechten für Ausländer auf Gemeindeebene

Die Luzerner SP will es Gemeinden ermöglichen, Ausländern das Stimm- und Wahlrecht zu verleihen. Der Regierungsrat will davon nichts wissen. Wer mitbestimmen will, soll sich einbürgern lassen, sagt er.