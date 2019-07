Störung am Bahnhof Luzern behoben Am Donnerstagmorgen war der Bahnverkehr am Bahnhof Luzern beeinträchtigt wegen einer technischen Störung. Diese ist mittlerweile behoben, Reisende müssen aber weiterhin mit Verspätungen rechnen.

(spe) Reisende, die über den Bahnhof Luzern verkehren, mussten am Donnerstagmorgen Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen in Kauf nehmen. Grund dafür war eine technischen Störung an der Bahnanlage, wie es im Bahnverkehrsinformation der SBB hiess. Mittlerweile ist die Störung behoben. Auch nach der Behebung kommt es aber noch zu Verspätungen und vereinzelten Zugausfällen.

Die Meldung über die Störung veröffentlichte die SBB gegen 7.20 Uhr. Gegen 7.35 Uhr folgte die Information über die Lösung des Problems.