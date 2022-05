Störung Zugstrecke zwischen Bern und Olten ist unterbrochen – Verspätungen auch für die Züge nach Luzern Störung im morgendlichen Pendelverkehr: Die Bahn-2000-Strecke zwischen Bern und Olten ist unterbrochen. Betroffen ist auch die Strecke zwischen Zofingen und Luzern.

Die Bahn-2000-Strecke Bern-Olten ist unterbrochen. (Archivbild) Keystone

Wie die SBB mitteilt, kommt es zu Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen. Konkret sind die Strecken Burgdorf - Wynigen sowie Bern -Olten unterbrochen. Die Einschränkung dauert voraussichtlich bis 12 Uhr.

Einschränkung im Bahnverkehr:

Die Strecken Burgdorf - Wynigen sowie Bahn2000 Strecke Bern - Olten sind unterbrochen.

Bitte konsultieren Sie den Online Fahrplan - Update folgt

1/2 #railinfo — RailService SBB CFF FFS (@RailService) May 16, 2022

Die SBB empfiehlt Reisenden von Genf und Lausanne nach Olten, Basel, Luzern, Zürich, Zofingen und Sursee via Biel zu reisen. Reisende von Bern nach Luzern sollen via Langnau und Pendler von Basel und Zürich nach Interlaken via Luzern fahren. (chm)

