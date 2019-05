Strafanzeige eingereicht – der FC Luzern handelt nach dem Spielabbruch

GC-Ultra und Neonazi S.N. hat sich gestern der Polizei gestellt, wie Blick.ch berichtet. Dies, nachdem ihn die Aargauer Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft Luzern am Dienstag im Aargau festnehmen wollte. Der 40-Jährige war am Sonntag für den Abbruch des Spiels FCL gegen GC mitverantwortlich. Er war schon beim Spielabbruch in Sion vom 16. März an vorderster Front dabei, als Fans Feuerwerkskörper aufs Spielfeld warfen. Ob der Winterthurer in Untersuchungshaft kommt, entscheidet sich laut Simon Kopp, Sprecher der Luzerner Staatsanwaltschaft, bis spätestens Freitagmorgen.

Zudem teilte Kopp am Donnerstagmorgen mit, das ein zweiter GC-Fan im Auftrag der Luzerner Staatsanwaltschaft in Zürich festgenommen wurde. Die beiden festgenommenen Personen befinden sich derzeit im Kanton Luzern in Polizei-Gewahrsam und werden befragt. Ob einer der beiden Männer in Untersuchungshaft kommt, entscheidet sich laut Simon Kopp, Sprecher der Luzerner Staatsanwaltschaft, bis spätestens Freitagmorgen. (nus)