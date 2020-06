Die Kantonsstrasse zwischen Luzern und Meggen erhält einen neuen Deckbelag Auf dem Strassenabschnitt Rebstock bis Lerchenbühl der Kantonsstrasse zwischen Luzern und Meggen wird der Deckbelag erneuert.

(se) Der Strassenabschnitt Rebstock bis Lerchenbühl zwischen Meggen und Luzern genügt den heutigen Anforderungen nicht mehr. Die Kantonsstrasse K2 wird deshalb ausgebaut und saniert. In einer Woche starten die Vorbereitungsarbeiten für den Einbau des Deckbelags. Die Bauarbeiten werden in mehreren Etappen durchgeführt. Am 1. und 2. Juli sind die Rad- und Gehwege geplant, am 7. und 8. Juli wird der Deckbelag dann auf den beiden Fahrspuren eingebaut.

Der Kanton Luzern schreibt in der Medienmitteilung, dass es während der gesamten Bauzeit zu Verkehrseinschränkungen kommen könne. An gewissen Tagen werde der Verkehr zudem nur einspurig geführt, was zu Verspätungen auf der Buslinie 24 führen könne. Bei schlechter Witterung müssten die Arbeiten verschoben werden, so der Kanton weiter.