Strassensanierung in Horw – ein Fünftel der Kosten sind für den Amphibienschutz Die Winkelstrasse kann im Abschnitt zwischen Rank und Zollhaus saniert werden. Der Horwer Einwohnerrat hat am Donnerstag einen Sonderkredit über 1,15 Millionen Franken genehmigt. Zu reden gaben die Kosten für einen Amphibientunnel. Roman Hodel

In diesem Bereich wird die Winkelstrasse saniert. (Bild: PD/Gemeinde Horw)

Voraussichtlich im Frühling 2020 wird die Winkelstrasse zwischen Rank und Zollhaus saniert. Der Horwer Einwohnerrat hat am Donnerstag einem Sonderkredit über 1,15 Millionen Franken mit 26 Ja- zu 0 Nein-Stimmen bei zwei Enthaltungen zugestimmt. Für Diskussionen sorgten in allen Fraktionen die Kosten von 211'000 Franken für den Amphibienschutz. So ermöglicht künftig ein Tunnel unter der Strasse, dass die Amphibien vom Steinibachried in den Herrewald wechseln können. «Ist dies so aufwendig nötig?», fragte sich etwa Ulrich Nussbaum (FDP).

Laut Bauvorsteher Thomas Zemp (CVP) ist es «zwar teuer, aber umfasst auch ein grosses Einzugsgebiet.» Zudem seien die Aussichten gut, wonach sich der Kanton an den Kosten beteiligen werde. Durch die Sanierung werden zudem Fussgänger mehr Platz erhalten. Ferner gibt es eine neue Beleuchtung.

Im Jahr 2016 hatte das Parlament den Projektierungskredit für die Gesamtsanierung der Winkel- und Seestrasse abgelehnt. Stattdessen forderte es, dass die Arbeiten in Etappen und nach Dringlichkeit erfolgen sollen.