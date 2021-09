Luzern Strategie für Konflikte um den Durchgangsbahnhof gesucht Eine unabhängige Anlaufstelle soll das «immense» Konfliktpotenzial abfedern, so die FDP Stadt Luzern.

Visualisierung des Durchgangsbahnhofs Luzern. Visualisierung: SBB

In der Stadt Luzern stehen in den kommenden Jahren mehrere aussergewöhnliche Grossprojekte auf dem Plan: neben dem Durchgangsbahnhof (DBL) unter anderem auch das Luzerner Theater und der Bypass. Die Liste der Involvierten sei lang, führt die FDP Stadt Luzern in einem Postulat aus: Nicht nur Stadt und Kanton Luzern seien beteiligt, sondern auch Bund, Unternehmen und Private. Um künftige Interessenskonflikte abzuwägen und zu mildern, wünscht die FDP die Prüfung eines «unabhängigen Konfliktmanagements».

Ein Management in dieser Dimension bedürfe wahrscheinlich einer öffentlichen Ausschreibung, führt die FDP aus. Es sei wünschenswert, wenn diese von Stadt, Kanton und SBB gemeinsam angegangen würde. Das Management müsse auch die Bedürfnisse von Wirtschaft und Einwohnerschaft frühzeitig aufnehmen. Wenn das nicht geschehe, seien «enorme Widerstände» gegen das Projekt zu erwarten.

Kanton äussert sich nicht zum Anliegen

Die Idee einer solchen Anlaufstelle brachte unlängst der ehemalige FDP-Stadtrat und Mediator Kurt Bieder in unserer Zeitung aufs Parkett.

Das Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement des Kantons Luzern äussert sich auf Anfrage nicht zu Vorstössen, die in der Stadt Luzern eingegangen sind. Deren Beantwortung sei «Sache des Stadtrates». (sma)