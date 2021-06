Street-Art In Luzern macht ein grosses Wandbild auf den Klimaschutz aufmerksam Am Kaufmannweg 9 haben die Tessiner Künstler Nevercrew innert sechs Tagen ein grosses Wandbild realisiert. Das Projekt ist Teil der aktuellen Klimaschutz-Kampagne der Stadt Luzern.

Innert sechs Tagen ist in der Stadt Luzern, am Kaufmannweg 9, dieses spektakuläre Wandbild entstanden:

Bilder: PD

Erstellt haben das Bild die Tessiner Street-Art-Künstler Nevercrew:

Damit sei Luzern schweizweit die erste Stadt, die mit einem grossen Wandbild auf das Thema Klimaschutz aufmerksam macht, schreibt die Stadtverwaltung in einer Mitteilung. Ermöglicht wurde das Projekt vom Quartierverein Hirschmatt-Neustadt, die Katholische Kirche Stadt Luzern sowie die Albert-Koechlin-Stiftung.

Im Herbst plant der Quartierverein für alle Interessierten ein kleines Einweihungfest, zusammen mit der Stadt Luzern.